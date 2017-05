Zlatko Hasanbegović je na drugom mjestu izborne liste za Skupštinu nezavisne Brune Esih. Time je bacio rukavice u lice HDZ-u i predsjedniku stranke Andreju Plenkoviću koji će ga morati sada izbaciti iz stranke.

To nije Plenković samo najavio, nego to nalaže i statut HDZ-a koji brani članovima stranke da na izbore izlaze na na drugim listama. Uostalom, to je ponovio i Andrej Plenković kada se otvoreno zaprijetio svim članovima zagrebačkog HDZ-a kako će snositi sankcije ako jasno ne podupru službenog kandidata HDZ-a za gradonačelnika Dragu Prgometa.

No, Plenkoviću se sada kod izbacivanja Hasanbegovića pojavljuje jedan nemali problem. HDZ je jedva skupio većinu u Saboru. U toj većini je Hasanbegović, ali i Glasnović koji se također nalazi na listi Brune Esih za Gradsku skupštinu. Glasnović i Hasanbegović su podržali izbor Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora, ali to ne znači kako će njih dvojica podržati i nove ministre koje Plenković Saboru mora predložiti nakon lokalnih izbora. Esih nije podržala ni Jandrokovića.

Njih troje sada mogu osnovati i svoj klub zastupnika u Saboru. Esih i Glasnović su ionako nezavisni zastupnici, a uskoro će, kako stvari stoje, nezavisni postati i Zlatko Hasanbegović.

Jer, ovime je Andreju Plenković bacio rukavicu u lice preko čega ovaj neće moći preći. Osobito ne sada, kada je počeo dokazivati svojim članovima i hrvatskoj javnosti kako nije tako neodlučan kao što su mislili.

U HDZ-u su ostali zatečeni ovim potezom Zlatka Hasanbegovića pa iz stožera Drage Prgometa večeras nisu htjeli ništa komentirati. Iako im nije bila tajna kako Hasanbegović podupire kandidaturu Brune Esih, do danas nisu znali kako će se i on kandidirati na njenoj listi.

O njegovoj sudbini će morati ionako odlučivati vrh stranke, a ne zagrebačka organizacija jer je Hasanbegović i član nacionalnog Predsjedništva pa ga samo nacionalno Predsjedništvo HDZ-a i može izbaciti iz stranke. No, ponavljamo, statut im je po tom pitanju jasan i ne ostavlja prostora nedoumicama.