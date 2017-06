Amerikanac Trey u nedjelju je doputovao u Zagreb. Ovdje ostaje kratko, no namjerava posjetiti i obalu, ali i druge zemlje, kako kaže, bivše Jugoslavije. Proputovao je do danas dobar dio svijeta, no ovdje još nikada nije bio. Sviđa mu se, kaže – hrana je ukusna, cijene pristupačne, ljudi ljubazni i, što ga je iznenadilo, svi jako dobro govore engleski pa nema problema sa sporazumijevanjem.