Novi gradski zastupnici sutra (u četvrtak) prvi puta će se svi skupa sastati u Starogradskoj vijećnici. Na rasporedu je, naime, konstituirajuća sjednica Gradske skupštine, odnosno, prvi pokušaj konstituiranja jer unatoč tome što je gradonačelnik Milan Bandić udovoljio zahtjevu Brune Esih i HDZ-a i odustao od referenduma o imenu Trga maršala Tita te predložio njegovo preimenovanje u Trg Republike Hrvatske, pitanje je koliko će im trebati ne bi li usaglasili neke početne točke buduće skupštinske suradnje.

Prema tome, Skupština se na sutrašnjoj sjednici možda i neće konstituirati, što bi bilo prvi puta u novijoj zagrebačkoj povijesti da se to nije dogodilo iz prvog pokušaja.

HDZ-ov skupštinski predsjednik iz bivšeg saziva, zastupnik u budućem sazivu, ali i jedan od pretendenata za novog predsjednika zagrebačkog parlamenta, Andrija Mikulić, je optimističan, kaže. Nada se zato da će Gradska skupština ipak sutra biti konstituirana.

– Ja osobno sam vječiti optimist. Mi iz Hrvatske demokratske zajednice učinit ćemo sve da se konstituiramo. Moram reći da ovaj uvijet, kao ga kolege zovu – nulti uvjet, kod nas nije bio jedan poseban nulti uvjet, već je to jedan od uvjeta, jedna od tema o kojima će se razgovarati u paketu. Ako se konstituiramo, pa to građani očekuju, to je pitanje političke odgovornosti prema onima koji su nam dali povjerenje i koji su nas birali – rekao je za Dalje Andrija Mikulić naglasivši da ne upire prstom u nikoga, pa ni u Brunu Esih i Zlatka Hasanbegovića, ukolko do konstituiranja ne dođe na sjednici u četvrtak.

Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, naime, tek su se u ponedjeljak, nakon Bandićevog obećanja da će promijeniti ime Trga maršala Tita, udobrovoljili ući u ozbiljnije razgovore sa zagrebačkim gradonačelnikom i članovima njegove liste. Ti bi razgovori-dogovori-pregovori, doznajemo, mogli potrajati dva do tri tjedna, što znači da se Skupština sutra vjerojatno neće konstituirati.

– Ja neću na nikoga bacati krivnju. Dakle, ako se sutra budu imali određeni uvijeti, slijedi nam precedura koja mora biti da bi se konstituirali – nastavlja Mikulić.

S Bandićem, ali i Brunom Esih, ako se uspiju svi skupa dogovoriti, očekuje programsku suradnju, istu onu kakvu su HDZ i zagrebački gradonačelnik imali u prošlom sazivu.

– Mi smo na Predsjedništvu Gradske organizacije donijeli odluku da počinjemo pregovore o potencijalnom partneru u Skupštini, a u ovom slučaju pobjednik lokalnih izbora je Milan Bandić i njegova lista i on je mandatar pa ćemo s njim i počet pregovore. Mi ćemo inzistirati na programskoj suradnji, sve ono za što smo dali amandmane, što smo govorili u kampanji, mi ćemo inzistirati na tim projektima – oni koji su pokrenuti da se završe, a oni koji nisu da se pokrenu – rekao je Andrija Mikulić u razgovoru za Dalje.

Konstituirajuću sjednicu, prema Poslovniku i odluci resornog ministra, prvo će voditi tajnica Gradske skupštine. Nakon konstituiranja Mandatnog povjerenstva, sjednicom će predsjedati prvi s liste koja je dobila najviše mandata, u ovom slučaju, to je Ana Stavljenić Rukavina. Ona će, pak, sjednicu voditi do izbora predsjednika Skupštine. Pitanje je, dakle, samo hoće li se sve to dogoditi u četvrtak, ili ćemo morati čekati kraj srpnja, a možda i kolovoza?! A pitanje je i tko će biti predsjednik. To mjesto traže i jedan i drugi Bandićev potencijalni partner, s time da se unutar samog HDZ-a vodi bitka između Mikulića i Drage Prgometa, govore nam HDZ-ovci dobro upućeni u situaciju.