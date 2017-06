Članovi Stranke rada i solidarnosti, uz brojne građane i simpatizere, proslavili su u subotu na Bundeku svoju pobjedu na nedavno održanim lokalnim izborima. Proslavi se, naravno, pridružio i novi-stari zagrebački gradonačelnik i čelnik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić.

Ljetna vrućina nije spriječila brojne Zagrepčanke i Zagrepčane da se pridruže ovom slavlju, a bogat glazbeni program u kojem su nastupili glazbenici Kićo Slabinac, Drago Diklić, Miro Ungar, Zdravko Škender, Ana Rucner i brojni drugi, rasplesao je sve generacije.

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti i zagrebački gradonačelnik u šestom mandatu Milan Bandić pozdravio je okupljene te se zahvalio na povjerenju.

– Želim se zahvaliti i svojim sugrađanima, njih 150 tisuća koji su nam dali povjerenje, a koji nisu danas ovdje s nama. Reći ću vam i još šest puta hvala. Hvala vam što zajedno živimo zagrebačku demografsku obnovu, zagrebačko znanje i obrazovanje, rad i zapošljavanje, zagrebačku solidarnost i socijalnu pravednost koja je prepoznatljiva u cijeloj Europi, hvala vam što živimo zagrebačko zajedništvo, sigurnost i otvorenost. Kažu da se prvi čovjek rađa s talentom, ali ako želi uspjeti, sve drugo je ‘šljaka’, ili kak’ bi mi u Zagrebu rekli, rad do istrebljenja. Treba čovjek imati talenta, ali treba imati i strasti i ljubavi da voli ljude. Tajna našeg i mog uspjeha, tajna naših šest mandata su strast i ljubav. Ja jednostavno volim ljude! Zaljubljen sam u ljude i ovaj grad, u vas i u svakog dobronamjernog čovjeka bez obzira na to kako se zove, da li se krsti ili klanja, gdje je rođen i sl. Zagreb je najjači grad po svojoj multikulturalnosti, multikonfesionalnosti i po multikulturalnoj dimenziji. Na to sam ponosan i to je najveći projekt koji sam zadnjih 17 godina zajedno s vama iskovao. I na koncu, hvala vam za sve ono što ćemo u iduće četiri godine napraviti, odgovorno, odlučno, dosljedno i zajedno – rekao je Milan Bandić okupljenima na Bundeku.

Uz roštilj i hladna pića, slavilo se i družilo do kasnih večernjih sati.