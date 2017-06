Manje od tjedan dana ostalo je do prve-konstituirajuće sjednice Gradske skupštine, a još se uvijek ne zna tko će činiti većinu s Bandićem i njegovim zastupnicima. Do komunalnih tema, za koje se svi kunu da su im važne, još se nije ni došlo jer zapelo je na maršalu Titu.

Milan Bandić osvojio je najviše mandata u Gradskoj skupštini, 14, no ni približno dovoljno da bi mogao donositi odluke. S dojučerašnjim partnerom, HDZ-om, koji je osvojio 7 mandata, također nema dovoljno ruku. Ima ih tako 21. Dakle, treba mi ih još 5.

Bruna Esih osvojila je točno 5 mandata, no ona pregovore uvjetuje promjenom imena Trga maršala Tita, na što Bandić ne pristaje. On na tu temu želi organizirati referendum.

No referendumu se, čini se, sve glasnije protive i HDZ-ovci koji su još za prošlog saziva donijeli odluku da se ide u preimenovanje Trga maršala Tita, što su tada, bezuspješno, pokušali progurati i u dnevni red Skupštine.

Iako neće propasti svijet ako se Skupština ne konstituira 29. ovog mjeseca, jer za to postoje još dvije šanse, koncem srpnja i koncem kolovoza, problem je što se svo to vrijeme u Zagrebu neće moći donositi bitne odluke.

Podsjetimo, gradonačelnik Bandić samostalno može donositi odluke “teške” do milijun kuna, za sve ostale, iznad tog iznosa, mora dobiti zeleno svijetlo gradskih zastupnika.

Ako bi, pak, propala sva tri pokušaja konstituiranja Skupštine, išlo bi se na nove izbore, ali samo za gradski parlament, što bi dodatno produljilo nemogućnost donošenja “skupljih” odluka, a time i sve veće zagrebačke projekte stavilo na pauzu.

Ostaje, dakle, pitanje – tko će popustiti, ili tko će trenutnu pat poziciju iskoristiti u svoju korist, Milan Bandić ili netko od njegovih mogućih (pa i nemogućih) partnera?!

– Kako stvari stoje, normalno da ni Esih ni Hasanbegović ne mogu odustati od onoga što su obećali svojim biračima u Zagrebu. Svaka druga odluka bila bi kriva i birači bi ih kad-tad za to kaznili – pojašnjava situaciju pravnik Pero Kovačević te dodaje da Milan Bandić time što ostalim opcijama koje su ušle u Skupštinu prepušta dogovor oko predsjednika i potpredsjednika, zapravo na njih svaljuje odgovornost od možebitnih novih izbora za Skupštinu.

No Pero Kovačević misli da bi se stvari u Skupštini mogle i drugačije posložiti, a to će pokazati i situacija u vijećima gradskih četvrti. Ako ne uspije s HDZ-om i Brunom Esih, možda Bandić među ostalim zastupnicima, odnosno, listama pronađe svoje nove partnere.

Sličnog je stava i Bruna Esih koja se pribojava da bi se u Gradskoj skupštini mogla ponoviti situacija iz Sabora – da nakon jednog ili dva neuspjela pokušaja konstituiranja Skupštine netko kaže da će ipak podržati Bandića, ali “samo radi dobrobiti Zagreba”, da se ne bi išlo na nove izbore.

– Milan Bandić je još za vrijeme kampanje, ali i ranije, u Saboru, jako dobro mogao čuti naš stav o takvim temama, pa i o Trgu maršala Tita. Dakle, on je već tada mogao znati što od nas kao potencijalnih partnera može očekivati. Pa ako ideš s nekim u koaliciju, moraš partnera upoznati – pojašnjava za Dalje Bruna Esih te dodaje da je moguće da zagrebački gradonačelnik već ima rezervni plan, u obliku nekih drugih listi ili barem pojedinaca s tih listi.

– Ili bi nam se u Skupštini mogla ponoviti situacija iz Sabora, da se netko odjednom pojavi kao partner jer drugih partnera nema, jer nema drugih mogućnosti – nastavlja Esih, dodajući da ona i njeni zastupnici sigurno neće biti krivi za nove izbore za Skupštinu, ako do njih na koncu dođe.

– Promjena imena Trga maršala Tita je preduvjet, nekakva nulta točka, pružanje ruke. To nije traženje, to nije ono što će doći kasnije, to nisu vrtići i škole, to nije otpad. Nitko od nas se nije odrekao tih tema, pa ja sam ih većinom i komunicirala za vrijeme kampanje, a ovo je kao ideološka tema cijelo vrijeme iskakalo, no to ne znači da se odričem ostalih tema. To su teme koje dolaze nakon ovoga preduvjeta. Nas sve očekuju ove životne teme, ali nitko na nas ne može svaliti niti odugovlačenje niti krivnju za nove izbore jer nas nitko do sada nije kontaktirao niti smo s kime razgovarali. Druga stvar bi bila da smo mi bili na razgovorima, da je nama nešto punuđeno, pa smo mi to odbili i drvili dalje. No nas nitko nije pitao za stav, mi smo s njim sami izašli – zaključuje Bruna Esih.

Iako mnogi smatraju da bi nekadašnji Bandićev skupštinski partner, HSLS-ova Darinko Kosor, mogao ponovno s njime u neku vrstu koalicije, iako je ovaj već ranije rekao da neće, u razgovoru za Dalje Kosor je još jednom ponovio da ni u snu neće ponovno sa zagrebačkim gradonačelnikom.

– Bandić nema izbora, može formirati većinu s HDZ-om i Brunom Esih, ili ćemo na nove izbore. Sve je tu jasno, sve karte su jasne, nema rezervnih igrača. Pet ili šest ljudi mu treba za stabilnu većinu, znači, da se radi o kupnji jednog čovjeka, vjerojatno bi Milan u tome uspio, ali kad se radi o njih pet ili šest, ostaje mu samo poštena koalicija – s Brunom Esih i HDZ-om. Dakle, nema trgovanja, nema kupovannja – kategoričan je u razgovoru za Dalje bio Darinko Kosor koji je još jednom naglasio da će on i njegovi zastupnici biti čvrsta oporba Bandiću.

– Stvar je vrlo jasna, ako smo godinu dana govorili da jedino s njim nećemo, kako bismo sada mogli, pa to bi bila prevara birača – zaključio je Kosor.

Bandić i njegovi ljudi, pak, po svim su ovim pitanjima dosta mirni. Ako se Skupština iz tri pokušaja ne uspije konstituirati, ide se na nove izbore za gradske zastupnike, a Bandić će to sasvim sigurno znati iskomunicirati sebi u korist i okriviti ostale za zastoj Grada Zagreba. Ili će se dogoditi neki drugi scenarij spomenut u tekstu – možda ipak pronađe partnere među nekim drugim opcijama. Ili, na koncu, popusti i na Skupštinu uputi prijedlog preimenovanja Trga maršala Tita.