Iako gotovo svi bolji poznavatelji zagrebačke politike tvrde da će Milan Bandić sigurno okupiti većinu u Gradskoj skupštini, i to uz pomoć HDZ-a i Brune Esih, čini se da će mu to ipak biti malo teža zadaća. Najavio je on da će se već na drugoj skupštinskoj sjednici raspravljati o Trgu maršala Tita, odnosno, da će predložiti raspisivanje referenduma o promjeni imena tog trga, no čini se da Brunu Esih i njene kolege to baš i ne zadovoljava.

Milan Bandić, podsjetimo, na izborima za gradski parlamet osvojio je 14 mandata. Za očekivati je da će nastaviti suradnju s HDZ-om koji je osvojio 7 mandat. Zajedno, dakle, imaju 21 mandat i nedostaje im točno pet zastupnika ne bi li imali minimalnu većinu u Skupštini.

Na suradnju s listom okupljenom oko inicijative Zagreb je naš, koja ima četiri zastupnika, Bandić ne može ni u snovima računati, a isto tvrde i SDP-ovci, koji zajedno s HNS-om i HSS-om imaju 13 zastupnika.

Mogućnost bilo kakve suradnje s Bandićem odbacila je već i Sandra Švaljek u ime svoje liste koja je osvojila 8 mandata, a sve je potvrdio i Darinko Kosor, istaknuvši da niti jedan skupštinski HSLS-ovac neće “pobjeći” k Bandiću.

Ostaje, dakle, lista Brune Esih, koja ima 5 zastupnika u Skupštini, točno onoliko koliko ih Bandiću nedostaje ne bi li imao minimalnu većinu.

No prema riječima Zlatka Hasanbegovića, koji je kao drugi na listi Brune Esih ušao u Skupštinu, od suradnje s gradonačelnikom Zagreba i njegovom skupštinskom listom vjerojatno neće biti ništa, pa i ako referenduma u Zagrebu bude.

– Promjena imena Trga maršala Tita bio je naš uvjet za početak pregovora s Milanom Bandićem i njegovim timom, referendum nas ne zanima, to nije ono što smo tražili – kratko je za Dalje rekao Zlatko Hasanbegović.

No ipak, iako se čini da će se Bandić dobrano namučiti ne bi li imao kavu-takvu većinu u Skupštini, ne zaboravimo da najdugovječniji zagrebački gradonačelnik itekako ima s čime pregovarati. Ako neće Bruna Esih i njeni zastupnici, pokušat će on pridobiti druge skupštinare.

Vlast je slast, kaže mudra-stara, a novac i položaj itekako primamljivi. Već smo pisali, pa da podsjetimo na nedavna događanja u Zagrebačkom holdingu, a koja bi itekako mogla utjecati na “ruke” u Gradskoj skupštini – neposredno prije izbora, naime, Zagrebački holding donio je novu organizaciju bez sistematizacije, što šefici Uprave gradske mega-tvrtke, odnosno, Milanu Bandiću, otvara put novim zapošljavanjima, a još ga k tome i olakšava.

Ostaje nam vidjeti hoće li se, sukladno izglasanim Bandićevim prijedlozima na sjednicama Gradske skupštine povećavati broj direktora i njihovih zamjenika u gradskoj tvrtki, kao što je to bio slučaj u prošlom sazivu Skupštine.