I dok je Milan Bandić u subotu na Bundeku proslavio svoj šesti mandat na čelu Zagreba, mnogi predviđaju da najdugovječniji zagrebački gradonačelnik neće dočekati kraj mandata, odnosno, da će mu za godinu ili dvije pasti Proračun. Prema postojećem Zakonu, to u pravili znači i kompletne nove izbore. No to bi se moglo promijeniti jer HDZ, prenose 24 sata, planira izmjene tog Zakona i to na način da se u slučaju neprolaska Proračuna ide na nove izbore, ali ne i za gradonačelnike, načelnike i župane.

Da bi u Zagrebu, ali i brojnim drugim gradovima i županijama, moglo biti problema, vidljivo je bilo već nakon prvog kruga lokalnih izbora, kada su u vijeća i skupštine ušle brojne nove liste i nezavisni zastupnici. U Zagrebu je, primjerice, u Gradsku skupštinu ušlo ukupno šest listi. Predstavnici tri liste – SDP-HNS-HSS, Sandre Švaljek-HSLS-a i Zagreb je naš rekli su da ni pod razno neće s Milanom Bandićem i njegovom listom, dok Bruna Esih i HDZ podršku Bandiću uvjetuju promjenom imena Trga maršala Tita, čemu se on tvrdoglavo protivi želeći, ako ništa drugo, po tom pitanju organizirati referendum.

Nekoliko dana ostalo je do konstituirajuće sjednice Gradske skupštine, a još se ništa ne zna. Tko će biti većina i hoćemo li je uopće imati ili ćemo čekati kraj srpnja, a možda i kolovoza, ne bi li se gradski zastupnici dogovorili. U takvim uvjetima, ako se i uspiju dogovoriti, teško je očekivati da će Bandiću Proračun samo tako prolaziti, a ukoliko bi se dogodilo da jednom ne prođe – ide se na nove izbore, i za gradonačelnika i za Skupštinu.

Nekada se u takvoj situaciji išlo na nove izbore samo za Skupštinu, no dolaskom SDP-a na vlast u Hrvatskoj 2011., Zakon je mijenjan, i to na način da u slučaju neprolaska proračuna, padaju i gradsko vijeće, odnosno, skupština, i gradonačelnik, odnosno, načelnik ili župan.

Sada HDZ-ova vlast želi stanje vratiti na ono prije 2011., da se, u slučaju pada proračuna, ide na izbore samo za gradsko vijeće, odnosno, skupštinu.

– To nije dobro jer i u lokalnim sredinama je potrebna stabilnost kao i na državnoj razini. Loše je da se izravno izabrani čelnik koji ima najveći legitimitet može srušiti neizglasavanjem proračuna. To je i novi trošak, izaziva nestabilnost, a kod građana dolazi do zasićenja. Trebalo bi promijeniti zakon koji omogućuje nove izbore i za vijeće i čelnika nakon što padne proračun – rekao je Gordan Jandroković za 24 sata.

Pravnik i bivši saborski zastupnik Pero Kovačević smatra da je i jedno i drugo rješenje manjkavo i da bi trebalo donijeti cjelovito rješenje.

– I jedna i druga varijanta imaju manjkavosti, no mislim da je ova da gradonačelnik ostaje, a mijenja se predstavničko tijelo je manje lošija, ali to opet nije cjelovito trješenje – rekao je Pero Kovačević za Dalje te dodao da je ovo što predlaže HDZ samo palijativna mjera.

– To je palijativna reforma koja po meni nije dobra. Kad se prvi Zakon donosio, onda smo ga Mate Arlović i ja poslali u treće čitanje, jer Zakon nije uvažavao volju građana s jedne strane i volju kandidata koji su ponudili program i osvojili mjesto gradonačelnika/načelnika/župana. Po mom sudu, u takvim situacijama mora se dati pravo gradonačelniku da određuje 70 posto stavki u proračunu, a da se predstavnicima predstavničkog tijela omogući nekih 20-30 posto, jer u konačnici, proračun donosi predstavničko tijelo, ne gradonačelnik. Dakle, treba se napraviti jedna cjelovita reforma u tom smislu, da se zakonski omogući kod disponiranja proračuna taj omjer 70:30. Ovo je sada samo spašavanje vojnika Reinera ili nekoga drugoga, Ryana. Tko je sad tu Ryan, je li to Opara ili Bandić, o tom potom – zaključuje Pero Kovačević.