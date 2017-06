I dok novopečeni koalicijski partneri, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, pregovaraju oko ministarstava i ostalih “sitnica” bitnih za funkcioniranje ove, po mnogima, neprirodne pa i natprirodne koalicije, ne stišavaju se reakcije na sva ta događanja.

Zagrebački član HNS-a, Tomislav Stojak, koji je, kako smo u srijedu pisali, podržao ovu koaliciju, iako se u Zagrebu nametnuo kao veliki kritičar Milana Bandića i njegove skupštinske koalicije s HDZ-om, pokušao se na svom Facebook profilu opravdati. Tvrdi, naime, kako na sjednici Središnjeg odbora, gdje je, dakle, podržao koaliciju HNS-HDZ, nije glasao kao Tomislav Stojak već kao predsjednik Središnje-hrvatskog regionalnog saveza HNS-a. Dodaje i kako je Središnje-hrvatski regionalni savez, u kojem se nalaze ogranci HNS-a Grada Zagreba te Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, bio za koaliciju pa je on jednostavno provodio njihovu odluku, i ništa više. Njegov Facebook status prenosimo u cijelosti:

– Dragi prijatelji i sugrađani! Osjećam obavezom svima koji me poznaju i prate moje djelovanje u našem Zagrebu javno pojasniti svoje stavove u vezi svega što se u protekla dva dana događalo oko moje stranke, HNS-a, budući da sam se do sada suzdržavao od bilo kakvog komentara.

Na jučerašnjoj sjednici Središnjeg odbora HNS-a, kao predsjednik Središnje-hrvatskog regionalnog saveza HNS-a dao sam glas za pregovore oko ulaska HNS-a u hrvatsku Vladu. Zašto? Zbog toga jer sam jedino na taj način mogao ispoštovati većinsku volju organizacija HNS-a moje regije, koje su se za takvu odluku opredijelile u proteklih nekoliko dana i zadužili me da je prenesem vodstvu stranke na sjednicama središnjih stranačkih tijela posljednjih dana. Bilo kakva druga moja reakcija predstavljala bi direktno kršenje povjerenog mi mandata u Predsjedništvu i Središnjem odboru HNS-a. Molim sve dobronamjerne koji ovo čitaju da uvaže tu neospornu činjenicu.

Kao što sam javno i rekao na sjednici Središnjeg odbora, mogao sam biti “bolestan”, ne pojaviti se, sakriti. Nisam kukavica i to je moja obveza i odgovornost prema stranci, ljudima i tijelima kojima pripadam jer od tih ljudi iz regije sam i izabran za predstavljanje u najvišim tijelima stranke, nikako drugačije.

Moj osobni stav se ne poklapa u cijelosti s većinskim stavom moje regije kojeg sam iznio i podržao. Zašto?

Osobno ne vjerujem da u ovome trenutku postoji kritična masa u našem društvu koja može mijenjati uvriježene stavove o podjelama i mijenjanju drugih, pa nisam uvjeren da smo mi kao stranka u ovome trenutku “pozvani” da preuzimamo tu ulogu.

Ali, još jednom napominjem, vlastitim odabirom sam pristao biti dio ovog tima i član tijela koje odlučuju o strateškim odlukama, pa ću stajati iza tih odluka i onda kada se negdje u dubini duše s njima ne slažem, kao što sam to činio i ranije, a raditi ću i ubuduće. Sve odluke, prijedloge, mišljenja i stavove po svim bitnim pitanjima za stranku, kao i do sada, iznosit ću na stranačkim tijelima, a ne polemizirati u javnosti prije nego se sve ne iznese i argumentira. Na tim istim tijelima, isključivo na njima, raspravljat ću i o svojem budućem angažmanu i načinu sudjelovanja u njihovu radu. To je jedino ispravno!

Svi koji me bar malo poznaju, znaju da se zalažem i uvijek ću se zalagati za uređenje društva u kojem nikakvom silom ne smijemo nametati svoja uvjerenja drugim ljudima, osobito ne silom besmislenih zakona, a trenutno nisam uvjeren da se to može osigurati.

Druga tema su protekli izbori za Gradsku skupštinu i moj budući status gradskog zastupnika. U sjeni odličnog (iako nedovoljnog za pobjedu) rezultata koji je gospođa Anka Mrak Taritaš postigla na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba ostao je gorak okus vrlo lošeg rezultata naše zajedničke liste za Gradsku skupštinu, koja je dobila čak četiri mandata manje nego na izborima u 2013., a taj rezultat je već bio smatran jako lošim. Očito je da jako individualizirana kampanja za gradonačelnika nije postigla željeni učinak za listu, a osim toga učinjene su i pogreške, kako u vođenju kampanje, tako i u isticanju pojedinih kandidata na niska mjesta na zajedničkoj listi, o čemu sam javno i govorio prije same kampanje.

Na kraju, vrlo glasno i jasno, ako to nekome do sada nije bilo baš jasno – Tomislav Stojak ostaje gradski zastupnik HNS-a, ostajem čvrsta, nedvosmislena, uvjerena i nepokolebljiva, ali pristojna i vrlo argumentirana, opozicija Milanu Bandiću i njegovoj većini u Gradskoj skupštini. Koalicijski sporazum sa SDP-om, HSS-om i ostalim partnerima u Gradskoj skupštini s moje strane će biti poštovan, nadam se da će se njega držati i drugi kolege i kolegice iz svih stranaka potpisnika koalicije.

Kao i sve protekle godine, kao gradski zastupnik HNS-a nastavljam borbu s netransparentnim radom gradske uprave gradonačelnika Milana Bandića, o čijem radu svi znate moje stavove. Pokušat ću ga “imati na oku” i upozoravati na sve njegove propuste, namjerne i nenamjerne, u nadolazećim godinama. To mi je, uostalom, i dužnost tijekom mandata gradskog zastupnika. I da – s još većim žarom i još većom energijom obilazit ću sve gradske kvartove, slušati sve probleme sugrađana i pokušavati ih rješavati u još većem opsegu nego do sada. Posebice ću se posvetiti rješavanju komunalnih problema u svom Rudešu u kojem sam izabran i u Vijeće mjesnog odbora.

Sve vas koji me poznaju i podržavaju – iskreno i od srca pozdravljam. Ja sam onaj isti Tomica otprije dva dana, nisam se promijenio ni za milimetar. Svima vama drugima – želim sretan put – napisao je na svom Facebooku Tomislav Stojak.

No njegov status, iako su ga neki dobro prihvatili, uglavnom nije naišao na odobravanje, najčešće članova HNS-a koji su bili protiv koalicije s HNS-om, a neki, poput Gorana Beusa Richembergha tvrde – da Stojak laže.

– Većinski stav tvoje regije? Ma tko ga je artikulirao? Ajde ne maži nam oči. Od četiri županijska predsjedništva sastalo se samo gradsko zagrebačko i velikom većinom glasova zahtijevalo da se u koaliciju s HDZ-om ne ide. Samo ste ti i još jedan član predsjedništva gradske odbili glasovati “jer niste imali dovoljno informacija”. To su jedine “neosporne činjenice”. I onda si ti zastupao stavove regije? Da nije žalosno, bilo bi smiješno – napisao je Stojaku Goran Beus Richembergh, a na njega se brzo nadovezao i HNS-ovac iz Velike Gorice Pero Josipović.

– Zato je predsjednik HNS-a Zagrebačke županije hitno sazvao sjednicu županijskog predsjedništva, valjda da nas izvijesti o sklopljenoj suradnji s HDZ-om, a nije to napravio prije Središnjeg odbora, kako bi Zagrebačka županija zauzela stav po tom pitanju. I vi zastupate nečije stavove, uništavate ono što su generacije HNS-ovki i HNS-ovaca stvarali. Sram vas bilo, sve koji ste podržali suradnju s HDZ-om, koji će vas sažvakati i ispljunuti prvom prilikom, Vaso vam je to jasno poručio u nekoliko navrata – napisao je Pero Josipović Tomislavu Stojaku.

Sličnih komentara bilo je još puno, no u cijeloj priči oko koalicije s HDZ-om u oči upada još jedno. SDP, HNS, HSS i HSU uoči posljednjih parlamentarnih izbora potpisali su i Koalicijski sporazum u kojem, između ostaloga, stoji da ni jedna od stranaka-potpisnica neće ulaziti u nikakve postizborne koalicije s HDZ-om.

Kako doznajemo, Sporazum nije ovjeren kod javnog bilježnika, no potpisali su ga tadašnji predsjednik SDP-a Zoran Milanović, tadašnji predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak te predsjednici HSS-a i HSU-a, Krešo Beljak i Silvano Hrelja. Ako ništa, slažu se brojni revoltirani članovi spomenutih stranaka, taj bi Sporazum trebao imati barem neku moralnu težinu, no očito za neke nema.