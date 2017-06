Razgovarali smo s HDZ-ovim zastupnikom u prošlom i budućem sazivu Gradske skupštine Ivanom Ćelićem. Milan Bandić, Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović, Trg maršala Tita, izvanredni izbori za Skupštinu, a možda i kompletni-lokalni za Zagreb, neke su od tema koje smo “pročešljali” s Ćelićem.

Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine održat će se 29. ovog mjeseca, što od nje očekujete?

Upravo sam danas dobio poziv za konstituirajuću Skupštinu. Kako sada stvari stoje, dva su moguća scenarija: ili koalicija Milana Bandića s listom SDP-HNS-HSS-HSU ili novi izbori za Gradsku skupštinu Grada Zagreba na jesen. Treće mogućnosti nema.

Hoće li HDZ nastaviti zagrebačku suradnju s Milanom Bandićem, ako da, pod kojim uvjetima?

Za zagrebački HDZ je prihvatljiva suradnja sa svima onima koji žele raditi s ciljem bolje kvalitete života Zagrepčanki i Zagrepčana. Poznato Vam je kako smo podržali Proračun Grada Zagreba u protekle dvije godine. Amandmani na proračun u vrijednosti od više 200 milijuna kuna za konačno spajanje Branimirove ulice s Kolakovom, denivelaciju rotora u Remetincu, obnovu Sljemenske žičare, modernizaciju tržnica, samo su neki od projekata za koje smo se zalagali u proteklom vremenskom razdoblju. Ukoliko je gospodin Bandić spreman na programsku i projektnu suradnju, mi u HDZ-u spremni smo razgovarati i raditi na realizaciji planova koji se besplodno najavljuju godinama. Imamo stručne i kompetentne ljude, koji su spremni svojim iskustvom i znanjem dati svoj doprinos u razvoju Zagreba.

Vi ste, kao gradska organizacija, bili za promjenu imena Trga maršala Tita, jeste li još uvijek za to, ili vam, odgovara Bandićev referendum?

Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba jasno se i nedvosmisleno založio za promjenu Trga maršala Tita, što smo u dva navrata pokušali i ostvariti. Nakon prethodnog usmenog obećanja gradonačelnika Bandića, kao predsjednik Odbora za imenovanje ulica, trgova i naselja stavio sam tu točku na Dnevni red Odbora, no samo su HDZ i HSLS bili za to da se o toj točki raspravlja na samoj sjednici Gradske skupštine. Niti to nije bilo moguće. Sada predlaže referendum, znajući da postojeći Zakon o referendumu samo teoretski omogućava promjenu imena. Milan Bandić se nikad neće odreći Tita, jer kad bi ga se odrekao, odrekao bi se svoga političkog ishodišta i identiteta.

Što mislite o pismu Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića?

Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović osnovali su novu političku stranku i sasvim očekivano pokušavaju poentirati na temi koja je okosnica njihovog političkog djelovanja. Pismo upućeno Bandiću ima za cilj reći možebitnom koalicijskom partneru koja je njihova nulta, polazišna točka za pregovaranje, a pismo upućeno Plenkoviću i Stieru više ima provokativnu razinu, upirući prstom prema svojim dojučerašnjim stranačkim kolegama kako nisu dovoljno “pravovjerni”, pa se pojavila “čišća” politička opcija koju predstavljaju njih dvoje.

Želite li uopće u možebitnoj budućoj koaliciji s Bandićem Brunu Esih i Zlatka Hasanbegovića?

Ponavljam da je moguća koalicija sa svima onima koji su spremni uložiti sve svoje kapacitete da Zagreb postane suvremena europska prijestolnica, ugodna za život svima onima koji tu žele živjeti i raditi. Osim inicijative za promjenu Trga maršala Tita, od te nove stranke nisam čuo ništa o tome kako obnoviti škole, kako otvoriti nove ambulante, izgraditi nove športske dvorane, kako omogućiti da u 2017. godine svako kućanstvo ima vodovod i kanalizaciju. Ne umanjujući važnost osude svih totalitarnih režima, za mene su na lokalnim izborima ovo puno bitnije teme.

Ako dođe do suradnje s Bandićem, hoćete li tražiti mjesto predsjednika Skupštine? Čujem da na to mjesto pretendiraju i Drago Prgomet i Andrija Mikulić?

Do sada HDZ nije imao službenih razgovora s nijednom političkom strankom koja ima svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. Ukoliko bude realna šansa da mjesto predsjednika Skupštine pripadne HDZ-u, odluka o kandidatu donijet će se na za to predviđenim stranačkim tijelima. HDZ ima više kvalitetnih kandidata spremnih profesionalno obavljati tu časnu dužnost, a ne samo Mikulića i Prgometa.

Za što ćete se Vi, kao gradski zastupnik, zalagati?

Premda Zagreb ima dobre zdravstvene i socijalne politike, koje su za mnoga područja nadstandardi u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, još je puno toga gdje se može više i bolje. Prevencija ovisničkog obrasca ponašanja, edukacija mladih, jačanje primarne zdravstvene zaštite, unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom, briga za starije i nemoćne, bolja skrb osoba s poremećajima autističnog spektra samo su neka od područja gdje sam nastojao dati svoj doprinos, a to ću nastaviti i dalje.

Riječ za kraj, ako nešto želite dodati?

Postojeći Generalni urbanistički plan je potpuno zastario. Da bi svaki građanin imao pravo na jednaku kvalitetu života, nužno je grad razvijati policentrično. To znači da su potrebna nova središta okupljanja ljudi, sve od Sesveta pa do Novog Zagreba. Puno toga smo se naslušali u nedavnoj predizbornoj kampanji, očekujem da ćemo uskoro vidjeti realizaciju barem nekih projekata.