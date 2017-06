Julija i Orinta su iz Litve. Odlučile su do 30. rođendana posjetiti sve zemlje Europske unije, i tako su se našle i u Zagrebu. Zapravo su u posjeti Sloveniji jer su u Hrvatskoj već bile, no kad su već u susjedstvu, nije im bilo teško “svratiti” i do Zagreba koji je ionako svega dva sata vlakom udaljen od Ljubljane. Uglavnom, lijepo im je ovdje, uživaju.