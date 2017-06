Saborski zastupnik Mosta te kandidat za gradonačelnika Zagreba na prošlim lokalnim izborima, Marko Sladoljev, komentirao je aktualnu političku situaciju u Hrvatskoj i Zagrebu. Što misli o novopečenoj koaliciji HDZ-a i HNS-a u Hrvatskom saboru, kako će se to sve odraziti na događanja u Zagrebu i okupljanje skupštinske većine. Kako to da Milan Bandić baš sada ide s referendumom o promjeni imena Trga maršala Tita, što misli o ružnom napadu na Janicu Kostelić, ali i brzom reagiranju policije…

Što mislite o novoj većini u Hrvatskom saboru, koju sada čine HDZ, HNS, Milan Bandić, Milorad Pupovac, Tomislav Saucha i drugi?

Rekao sam ja da će to biti stabilna koalicija u Saboru jer je osnovana na šuškavim temeljima, a šuškavi temelji su najčvršći oblik vlasti. Dakle, moje procjene su da će svjetonazorska pitanja tu i tamo doći na red, ali samo da zavaraju svoje glasače, da će zapravo to biti fingirano i lažno. Prave teme, pak, gospodarske i one interesne zbog kojih je i sklopljena ta koalicija, oko toga neće biti spora i koalicija će biti stabilna i to je vrlo loše za Hrvatsku.

Godinama su nas i jedni i drugi zamarali ideološkim pitanjima zbog kojih ništa drugo nije ni moglo doći na red. Kako je sada odjednom ideologija nebitna?

Upravo to, zato što su se svjetonazorske teme uvijek bacale na dnevni red kada bi bilo riječi o kriminalu i sl. To su dimne bombe za birače, da bi se ljudi počeli baviti tim stvarima jer je u njima jako puno emocija, a iza paravana se onda dogovaraju puno ozbiljnije stvari. Ja sam već davno rekao – niti je HDZ demokršćanska stranka niti je HNS nekakav lijevi liberal, to je sve samo dobra predstava za javnost.

Kako će se sve to odraziti na Grad Zagreb i okupljanje većine u Skupštini?

Mislim da će gospodin Bandić složiti neku većinu, slično kako ju je složio i gospodin Plenković – to je isti model političkog ponašanja. Dakle, samo da se dođe na vlast, na bilo koji način, a u Saboru i u Skupštini uvijek ima ljudi koji će se lako prodati, nije ih teško naći.

Tko bi to mogao biti?

Ima tu HNS-ovaca, ima HSLS-ovaca s liste Sandre Švaljek, a oni su dobro poznati po trgovini pa sam siguran da će se naći tu ljudi koji će se prikloniti gospodinu Bandiću.

Promjena imena Trga maršala Tita, kako to komentirate. Milan Bandić već 17 godina upravlja Zagrebom i nikad nije dozvolio promjenu imena, a sada odjednom raspisuje referendum o tom pitanju?

To je trgovanje listom Brune Esih za većinu. Pa sjetimo se da je on mijenjao svjetonazore kad god mu je to odgovaralo – jedan dan je nosio bedž Tita, drugi dan križ. Dakle, sve po potrebi. Sada će promijeniti ime Trga maršala Tita samo kako bi si osigurao većinu. Međutim, tu je pitanje kako će se postaviti lista Brune Esih, jer ako im je to jedini uvjet onda to nije dobro za Grad Zagreb s obzirom da gospodin Bandić gradom upravlja jako loše i netransparentno. Ako će Bruna Esih ući s njim u koaliciju samo pod tim uvjetom, onda to njeni birači koji su ipak glasali za čišći i transparentniji grad to neće gledati s odobravanjem.

Bandić je opet izabran za gradonačelnika?

Ovi lokalni izbori su pokazali da ljudima očito nisu važne kaznene prijave. Nije to samo Bandić, i gospodin Čehok je pobijedio, i gospodin Čačić. Ljudima očito nisu važni poštenje i dignitet pa glasaju za opcije s kaznenim prijavama, a najveći problem je opet ona šutljiva većina koja je nezadovoljna, ali ne izlazi na izbore. Zbog takvih Bandić i slični njemu dobivaju izbore.

I za kraj, komentar na ružan napad na Janicu Kostelić, ali i neviđeno brzu reakciju policije?

Nije baš herojski čin da 15 muškaraca napadne jednu ženu, pogotovo ikonu sporta. S druge strane, policija je zaista promptno reagirala dok u brojnim drugim slučajevima nije i onda to i dobronamjerne navijače smeta. Nekada su i navijači, ni krivi ni dužni, završili u zatvoru dok su mafijaši u odijelima to sve gledali sa slobode pa je normalno da su ljudi revoltirani. No naravno, ne opravdavam napad na Janicu Kostelić, ali i ona mora shvatiti da više nije samo legenda hrvatskog sporta već i političarka, a svi smo mi podložni kritici.