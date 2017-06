S kime će gradonačelnik Milan Bandić oformiti većinu u Gradskoj skupštini i hoće li ta većina biti prava, u smislu koalicije, ili takozvana povremena, od sjednice do sjednice – vidjet ćemo narednih dana. Iako u medijima svako toliko izlaze, doduše škrte, informacije, svi se kunu da još nisu ništa dogovarali.

Nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, Bruna Esih, čija je lista osvojila 5 mandata u Gradskoj skupštini, izjavila je danas da s Milanom Bandićem i njegovim timom još uvijek nije razgovarala te da nije istina da će Bandić prihvatiti njen uvjet oko promjene imena Trga maršala Tita.

– Ništa od toga nije istina. Izjave Milana Bandića temelje se na optimizmu za kojeg ne znam odakle mu jer razgovore nismo vodili. Ne znam koje je uvjete spreman prihvatiti, niti sam bila u prilici iznijeti mu svoje – rekla je Bruna Esih.

O “slaganju” većine u Gradskoj skupštini pitali su novinari i gradonačelnika Bandića, koji se tradicionalno raspričao, a da nije otkrio ništa konkretno.

– Ja imam svoje ljude za to. Ja vam delam. Pa gdje bih ja došao kad bih razmišljao o većini. Ja od 2009. do 2013. nisam imao nikoga u Skupštini, pa sam 2013. dobio peti mandat. Ne bih želio da se to ponovi, ali kada bi se i to dogodilo da budem bez većine, opet bih radio svoj posao, kao što sam ga radio bez ijednog zastupnika od 2009. do 2013. Nemojte podcjenjivati Bandića – rekao je gradonačelnik Milan Bandić novinarima.

Potom je gradonačelnik još jednom ponovio da se on i njegovi zastupnici odriču predsjedničke i potpredsjedničkih funkcija u gradskom parlamentu samo kako bi suradnja mogla biti ostvarena, odnosno, kako bi mu za grad važni pojekti prolazili.

– Svi oni koji budu željeli da grad ide dalje, bit će u većini u Skupštini. Nama ne treba ni predsjednik ni potpredsjednik Skupštine u slučaju da zahvatimo što više ljudi u Skupštini da budu u zoni odgovornosti i da pomognu razvoju grada. Stranka rada i solidarnosti kao prva stranka u Skupštini odriče se bilo koje časničke funkcije za što širu koaliciju u Skupštini. To nikad nitko nije napravio, ni ponudio. Mi možemo i to, sve možemo, kad hoćemo – zaključio je Bandić.

Bilo kakvu podršku Bandiću u Skupštini u utorak su, podsjetimo, uskratili Sandra Švaljek i Darinko Kosor, čija je lista osvojila osam mandata. Isto je učinio i SDP, odnosno, HNS, a na potporu inicijative Zagreb je naš gradonačelnik sigurno ne može računati.

Dakle, na raspolaganju mu ostaju HDZ i Bruna Esih, s kojima ima točno 26 ruku koliko mu treba ne bi li imao većinu. HDZ-ova podrška, čini se, nije upitna tako da ostaje vidjeti kako će se izjasniti Bruna Esih i njen tim.