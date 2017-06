Od danas se na užem području jezera Bundek naplaćuje parking, i to vrtoglavih 120 kuna za dnevnu kartu. Brojni građani koji često dolaze na to novozagrebačko jezero putem društvenih mreža već su se pobunili protiv ove nove odluke gradskih vlasti, no iz resornog gradskog ureda dolazi objašnjenje.

U Gradskom uredu za promet, naime, tvrde da se ovom odlukom želi reducirati broj automobila u blizini samog jezera koje je prvenstveno namijenjeno sportašima i rekreativcima, ali je i vodozaštitno područje. Također, iz ureda Dinka Bilića podsjećaju i da vozači u blizini Bundeka imaju dovoljno parkirališta koja mogu koristiti. Odgovor Ureda za izgradnju i promet portalu Dalje prenosimo u cijelosti:

– Svim posjetiocima koji na Sportsko rekreacijski centar Bundek dolaze svojim vozilima na raspolaganju su javna ulična parkirališta u Ulici Damira Tomljanovića – Gavrana i SR Njemačke te naseljima Središće i Zapruđe. Također je na raspolaganju i garaža Centra Bundek te veliko javno parkiralište “Velesajam – istok” na kojem se radnim danom parkiranje naplaćuje do 16 sati po cijeni od 5 kuna za cijeli dan, dok je vikendom parkiranje besplatno.

Upravo iz razloga što su navedeni parkirališni kapaciteti u pravilu dostatni za potrebe posjetitelja, u suradnji sa Ustanovom upravljanje sportskim objektima, uspostavljen je novi režim prometa na području Bundeka s ciljem reduciranja broja motornih vozila i njihovog zadržavanja na vodozaštitnom području Bundeka čija je primarna namjena sportsko – rekreacijskog karaktera.

Za sve koji će imati potrebu vozilima dolaziti na područje Bundeka radi dostava za proslave, piknike, ugostiteljske objekte te razna događanja u organizaciji Grada ili građana, moći će i dalje slobodno pristupiti uz uvjet parkiranja isključivo na centralnom parkiralištu te ispod Mosta Slobode, gdje će parkiranje do 15 minuta biti besplatno.

Parkiranje izvan označenih parkirališta, po zelenim površinama i pješačkim stazama biti će nadzirano od strane komunalnog i prometnog redarstva Grada Zagreba kako bi se svim posjetiteljima osigurao prostor za ugodan i siguran boravak u ovoj sportsko rekreacijskoj “oazi” Grada Zagreba – stoji u odgovoru resornog Gradskog ureda, kojega potpisuje pročelnik Dinko Bilić.