Razgovarali smo s Nenadom Matićem, čelnikom Zelene liste i koalicijskim partnerom Milana Bandića i njegove Stranke rada i solidarnosti. Matić nam kaže da je ovakav rezultat drugog kruga lokalnih izbora u Zagrebu bio očekivan jer smo s jedne strane imali Bandića iza kojeg stoje brojna dijela, a s druge koaliciju koja je pozivala na rušenje, obračune i podjele.

Milan Bandić još je jednom osvojio Zagreb, očekivano?

Pa očekivani rezultat, znali smo da će građani prepoznati dosadašnji način vođenja grada Milana Bandića i dati mu ponovno povjerenje. Mi iz Zelene liste smo to znali, jer kada sam osnivao stranku i kada smo govorili o tome da ćemo ići u koaliciju s Milanom Bandićem, rekli smo da je to zbog toga što želimo sudjelovati u odlučivanju u Gradu Zagrebu, a to se može jedino s Milanom Bandićem. Znači, nije iznenađenje jer smo to govorili prije četiri mjeseca, ali ono što je činjenica, jest da je s jedne strane bio Bandić sa svojim koalicijskim partnerima, a s druge strabne je bilo osam stranaka koji su si dali truda, ali nisu uspjeli jer su Zagrebu nudili nešto čemu tu nema mjesta – nekakvi obračuni, vrijeme je da se nekoga makne. Takav rječnik Zagrepčani ne žele, očito su fulali u kampanji.

Upravo je to i Bandić u svom obraćanju rekao – da se izbori ne mogu dobiti podjelama?!

To je očito isti voditelj kampanje, Zorana Milanovića i Anke Mrak Taritaš, ali je činjenica da to nije dobar model rada i da to nije dobro primljeno kod građana Grada Zagreba. Ono što još više daje na važnosti ovoj pobjedi je dosta velika izlaznost. Ipak se očekivalo od svih analitičara puno manja izlaznost, no ona je bila velika što Bandiću daje apsolutni legitimitet.

Skupština – s kime pregovarate ili ćete pregovarati?!

Kao što je i sam Bandić rekao, njegov posao je da skuplja, prikuplja, okuplja sve glave skupa da se donesu neke odluke poput bitnih projekata u Gradu Zagrebu. Početak rada Skupštine je izbor njenog vodstva, a za to treba biti 26 ruku što znači da će se morati nekako dogovoriti i usuglasiti. No vjerujem da će Milan bandić sigurno dobro promisliti i da će, što se većine tiče, uspjeti je okupiti.