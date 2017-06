Kako se približava konstituirajuća sjednica Gradske skupštine, koja će se vjerojatno održati 29. ovog mjeseca, tako se zahuktava i rasprava o preimenovanju Tga maršala Tita. Njegovo preimenovanje, kao uvjet za početak pregovora, a možda i skupštinsku koaliciju, tražili su Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, koji su s još tri zastupnika s Nezavisne liste ušli u zagrebački parlament. Milan Bandić, međutim, najavljuje referendum po tom pitanju kojemu se protivi i ljevica i desnica.

Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović za referendum ne žele ni čuti. Smatraju da je to Bandićevo prebacivanje odgovornosti sa sebe na građane te podsjećaju kako je njihov uvjet za pregovore o možebitnoj skupštinskoj koaliciji jedino i isključivo bilo preimenovanje Trga, ne referendum, a to je u petak u emisiji Bujica na Z1 televiziji ponovio i skupštinski zastupnik s liste Brune Esih Tomislav Jonjić.

– Nemamo kontakata s gradonačelnikom Bandićem i njegovim suradnicima, ali postavili smo jasan uvjet – ako se Tita ne makne iz Zagreba, u vlast nećemo! Bit će zanimljivo vidjeti kako će se sada postaviti HDZ, jer su i oni prije izbora bili protiv Tita – rekao Tomislav Jonjić u Bujici.

O referendumu o preimenovanju Trga maršala Tita raspravljalo bi se vjerojatno na drugoj sjednici Gradske skupštine, početkom srpnja, a sam referendum, kako je rekao u petak, Milan Bandić je zamislio u obliku dva pitanja – jeste li za preimenovanje Trga maršala Tita, i želite li da se on zove Sveučilišni ili Kazališni trg.

Referendumu, ali i općenito, preimenovanju Trga protivi se i druga skupštinska ekipa, s lijevoga spektra, okupljena oko Inicijative Zagreb je naš. Prema riječima Tomislava Tomaševića, njihova će četiri zastupnika na srpanjskoj sjednici Skupštine glasati protiv referenduma, ali i protiv preimenovanja Trga.

– Nameće se tema koja nije najbitnija tema većini građana ovog grada. Krajnja desnica je nameće jer nema što reći o temama koje su bitne direktno za kvalitetu života građana. Bandić ide na solomonsko rješenje, kalkulira između lijevih i desnih birača. Mi smo protiv referenduma – rekao je Tomislav Tomašević gostujući na Hrvatskom radiju.

Rasprava oko premenovanja Trga maršala Tita, očekivano, preselila se i na ulicu, kao i na društvene mreže. Antifašisti za 22. lipnja, na Dan antifašističke borbe, najavljuju i skup na Trgu maršala Tita kojim će otvoreno iskazati nezadovoljstvo idejom preimenovanja. Najdalje je, pak, otišao bivši HNS-ovac i SDP-ovac Gordan Bičak koji je na svom Facebook profilu čak i zaprijetio “skidanjem glava” onih koji pokušaju maknuti tablu maršala Tita.

No koliko god riječi i teksta potrošili na raspravu o preimenovanju Trga maršala Tita, ostaje činjenica da referendum, ukoliko do njega stvarno dođe, neće promjeniti ništa – jer je malo vjerojatno da će se na njega odazvati dovoljno Zagrepčana kako bi on bio pravovaljan.

Kako smo u petak pisali na našem portalu, Zakon o referendumu nije usklađen s Ustavom pa zato danas imamo situaciju da za državni (nacionalni) referendum vrijede jedna, a za lokalni, u ovom slučaju zagrebački, druga pravila. U slučaju ovog našeg, zagrebačkog, da bi referendum uopće bio pravovaljan, treba na njega izaći većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača, a to će biti jako teško postići.

Na referendume tradicionalno izlazi manje birača nego što ih izlazi na izbore, a primjerice, na prvi krug lokalnih izbora u Zagrebu, koji uvijek ima veću izlaznost od drugog kruga, izašlo je 47 posto birača.

Kako onda prisiliti Zagrepčane da izađu na referendum o preimenovanju Trga?! U konačnici, oni koji se preimenovanju protive samo trebaju ne izaći na referendum kako bi izlaznost bila što manja, a time vjerojatnost da će referendum (i novac za njega) otići u vjetar.