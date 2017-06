Iako se Skupština još nije konstituirala, što je preduvjet za najavljeno preimenovanje Trga maršala Tita, povela se rasprava je li uopće moguće to učiniti bez građana. Pravnik i bivši skupštinski zastupnik Pero Kovačević pojašnjava da se bez građana, odnosno, mišljenja vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora ne može ići u nikakva preimenovanja, no ako je mišljenje pribavljeno – u preimenovanje se može ići, pa makar ono bilo i negativno.

Prijedlog preimenovanja određene javne površine – ulice, trga ili naselja, prvo mora ići na matični skupštinski odbor. Ako prijedlog na tom odboru dobije zeleno svijetlo, onda tek dolazi na dnevni red sjednice Skupštine, a prije toga potrebo je pribaviti mišljenje mjesnog odbora, odnosno, vijeća gradske četvrti.

– Milan Bandić prvo predlaže promjenu imena Trga maršala Tita Odboru za imenovanje ulica, trgova i naselja. Odbor se sastaje i prihvaća ili ne prihvaća taj prijedlog, a onda to šalje Skupštini i ta točka ulazi u dnevni red sjednice. Onda, u toj fazi, kad je točka ušla u dnevni red, prije rasprave na sjednici Gradske skupštine, potrebno je pribaviti mišljenje gradske četvrti i mjesnog odbora. Dakle, to je mišljenje predlagatelj obavezan pribaviti, no ono ne obvezuje – pojašnjava Pero Kovačević za portal Dalje dodajući da je on svojevremeno, kao gradski zastupnik, upravo zbog nepribavljanja mišljenja VMO i VGČ “skidao” točke s dnevnog reda i tražio da se postupi po Poslovniku.

– Bez pribavljenog mišljenja ne možeš, to je proceduralna pogreška koja ruši cijeli postupak, ali mišljenje kao takvo ne obvezuje Skupštinu – zaključuje Pero Kovačević.

Dakle, unatoč raznim tumačenjima i napisima, Milanu Bandiću je otvoren put za najavljeno preimenovanje Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, što je obećao popuštajući pod pritiskom Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića kojima je upravo to bio nulti uvjet za pregovore o skupštinskoj suradnji.

Do konca srpnja, podsjetimo, pregovori na relaciji Bandić-Esih-HDZ trebali bi biti okončani, Skupština konstituirana, a onda bi se, na prvoj redovnoj sjednici išlo u preimenovanje. Naravno, ako potencijalni koalicijski partneri putem negdje ne zapnu.