Po mnogima sramotnu, neprirodnu i isključivo interesnu nacionalnu koaliciju HDZ-a i HNS-a te njen utjecaj na događanja u Zagrebu, komentirali smo s pravnikom i nekadašnjim saborskim i skupštinskim zastupnikom, Perom Kovačevićem.

Komentar na jučerašnja događanja i događanja unazad nekoliko dana. Izgledalo je da ništa od famozne koalicije HDZ-a i HNS-a, no dogovor je ipak postignut?!

Da je netko prije 10 godina javno izjavio da će HNS i HDZ postati saveznici, rekli bi mu da je to prvotravanjska šala ili nekakva provokacija. Međutim, to je danas postalo zbilja, i to po onome – “Sve za vlast, a vlast nizašto”. Što je poveznica između HDZ-a i HNS-a za ovo savezništvo? Ništa, samo jedni žele ostati na vlasti, a drugi se žele vratiti na vlast i zadržati sinekure koje su već ranije imali. Kako će se taj novi savez predstaviti Hrvatskoj i kakav će program imati, to će stvarno biti interesantno vidjeti jer, kažem, stvarno ne vidim nikakve druge poveznice osim da HDZ sačuva vlast i da HNS dođe ponovno na vlast i zaštiti svoje sinekure s obzirom i na gubitke na lokalnim izborima.

Ima li po Vama ovdje nekakve istinske želje za boljitkom zemlje ili se radi isključivo o interesima pojedinaca i stranaka koje su ušle u ovu, po mnogima, neprirodnu koaliciju?

Radi li se tu o trošenju ili netrošenju 120 milijuna kuna za nove izbore, ne znam, ali ja jednostavno ne vidim taj njihov zajednički program. Oni će to sigurno dobro obrazlagati, svatko će braniti sebe. HNS će sigurno govoriti da je to poduzeo, kao što je to govorio Vrdoljak u svojim statusima, da je cilj rješavanje pitanja obrazovne reforme. Svatko će naći nekakvu drugu izliku, a riječ je zapravo o demagogiji. No vrijeme će pokazati je li u Hrvatskoj moguće prenijeti te vanjske standarde, ili su tu u pitanju neki drugi porivi.

Kako to da im ideologija sada nije važna? Od kada je Hrvatske, slušamo o ideologiji, a osobito zadnjih nekoliko godina. Non stop su u prvom planu desni i lijevi, ustaše i partizani, “domoljubi” i “mrzitelji” Hrvatske – i sada odjednom to više nije važno?

To je paradoks najveći. I prošle nacionalne kampanje, pa i zadnji dio ove lokalne kampanje, opet je sve bilo u znaku ideologije. U Zagrebu su, primjerice, Vrdoljak i Anka Mrak Taritaš govorili da se neće mijenjati ime Trga maršala Tita. Dakle, opet su nas vraćali na tu temu, tako da je to stvarno interesantno, a osobito kada podsjetimo koliko su se vodstvo i jednih i drugih kleli da nema nikakve suradnje i nikakvog saveza. No vidjet ćemo, što je tu je, sad će PR službe i jedne i druge stranke nastojati odraditi svoje – HDZ-ove birače uvjeriti da je to jedini način za poraziti ljevicu u Hrvatskoj, a HNS-ove da je to jedini način za obraniti obrazovnu reformu. Bit će zanimljivo, a i naučit ćemo i nešto novo vezano uz PR.

HNS-ov gradski zastupnik u prošlom i budućem sazivu Gradske skupštine Tomislav Stojak, česti kritičar Bandića i HDZ-a, kao i njihove suradnje u Skupštini, jučer je glasao za partnerstvo svoje stranke s HDZ-om. Podsjetimo još da HDZ-ovu Vladu već podržava i Milan Bandić, kako to komentirate?!

Ništa novo na hrvatskoj političkoj sceni. To tako valjda kod nas ide. Pa pogledajte kako su članovi HDZ-a na sjednici Predsjedništva jednoglasno podržali Plenkovića, kao nekada Karamarka, a onda će novinarima pričati nekakve priče – nismo mi znali, pa nije to to. Tako je i ova varijanta, to su naši političari koji nemaju svoje ja, koji jedno govore za javnost, ali ne sa svojim imenom, a drugo govore na službenim stranačkim sastancima.

Kako će se cijela ta nacionalna situacija odraziti na Zagreb i okupljanje većine u Gradskoj skupštini? Bandića će vjerojatno podržati HDZ, možda i Bruna Esih, HNS će osnovati svoj klub i u njemu ne žele, kažu, Tomislava Stojaka…

Ja mislim da je tu, prije svega, situacija jednostavnija, mislim da će doći do koalicije Bandića i Brune Esih zbog toga što je vidljivo da neće biti novih prijevremenih izbora, a Bandić će konačno morati Zagrepčane riješiti Trga maršala Tita, što je uvjet Hasanbegovića i Brune Esih. Bandić će na to morati pristati i vjerujem da će onda oni ući u koaliciju s njime. Bandić će se riješiti Tita kad mu to odgovara. Kad sam ja 2009. tražio referendum, on je rekao da se naziv tog trga neće mijenjati dok je on živ. Tada su i on i Jasen Mesić bili snažno protiv toga.

I što biste dodali za kraj.

Pa rekao bih samo da se sada konačno vidi po čemu se razlikuju naše stranke – po izgledu svog vođe i nazivu stranke!!