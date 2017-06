Razgovarali smo jutros s Ratkom Maričićem, pravnikom iz Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića, zastupnikom u prošlom sazivu Gradske skupštine, a tko zna, možda i zastupnikom u budućem sazivu. Što očekuje od nedjeljnog drugog kruga lokalnih izbora, što misli o kampanji Milana Bandića, a što o kampanji Anke Mrak Taritaš. Komentirao je Maričić i ankete koje su u prvom krugu išle na štetu Bandiću. Hoće li se scenarij i sada ponoviti?!

Što očekujete od drugog kruga izbora?

Očekujem zaista da ovaj put Bandić pobijedi s većom razlikom nego što to pokazuju ankete, jednostavno, zato što je i njegova kampanja, zapravo, ono što je on napravio, a ono što je napravio u Gradu Zagrebu, to se vrlo jasno vidi. Obećanja s druge strane stižu, a ta obećanja imaju samo potporu na način – mi bi željeli, mi bi htjeli, odnosno, ja bih željela, ja bih htjela to i to napraviti. Nisam u toj kampanji vidio nešto što bi bio neki oslonac neke politike koja bi se u budućnosti mogla dogoditi, a da to bude različitija politika od onoga što je dobro napravljeno do sada. Primjerice, vidio sam to jučer na primjeru socijale. „Socijalu ćemo zadržati, ali biti će to bolja socijala“ – to otprilike tako izgleda.

Ankete – u prvom krugu išle su dosta na štetu Bandiću, kako to komentirate, radi li se o namještanju ili samo velikoj pogrešci?

Nisam siguran da li se baš rezultati ankete namještaju, ali se sigurno komentiraju na način – idemo protiv Bandića, važno je da ne bude on, pa kako bilo i tko god bio. I to je nešto što ljudi primjećuju. Nije u pitanju samo kako srušiti Bandića nego narod želi vidjeti i što će biti nakon Bandića. To je nešto što nije rečeno, nije rečeno kako će biti. Ima ona jedna riječ koju koriste – bit će transparentno. Ne razumijem što do sada nije bilo transparentno?! Osim što žele reći da postoje kriminalna djela za koja, da to kažemo točno pravno formalno, ne postoje još ni važeće optužnice.

Anka Mrak Taritaš Bandića proziva za korupciju i kriminal, no i sama ima potencijalne afere iza sebe koje bi vrlo brzo mogle prerasti i u istrage?

Jasno je da za svakoga možemo kazati da ima iza sebe neke stvari koje ga diskreditiraju, ali u kampanji koju vodi Stranka Milana Bandića nema negativne kampanje. Mi smatramo da to o čemu neki portali i neki mediji izvještavaju, da i s njene strane postoje sumnjive kriminalne radnje, da za to u ovoj državi postoji pravosuđe koje to može i mora ocijeniti, mi se time ne bavimo niti u to želimo ulaziti dok pravosuđe ne da svoj pravorijek.

Korištenje gradskih sredstava za kampanju – službene stranice Grada Zagreba na Facebooku se oglašavaju s projektima koje je Bandić najavio u kampanji?

To zaista ne bi bilo u redu kada bi bilo tako, međutim, teško je ocijeniti ulogu gradonačelnika i ulogu kandidata za gradonačelnika. S druge strane, teško je i onima koji u ime Gradske uprave objavljuju nešto, kad objavljuju o projektima, a da to ne bude na neki način shvaćeno kao kampanja. Naprosto te dvije stvari teško je odijeliti.

Skupština – što očekujete, pregovarate li s kime?

Ne. Do sada je bilo bezrazložno pregovarati. Najprije treba skočiti. Prvo valja dočekati nedjelju, rezultate u nedjelju, a onda razgovara o tome kako će izgledati Skupština.