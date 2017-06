I dok su sve glasniji oni koji zagovaraju promjenu imena Trga maršala Tita, kao i oni koji se tome protive, Milan Bandić spretno predlaže referendum i tako sa sebe otklanja odgovornost možebitne (ne)promjene imena Trga, iako vjerojatno jako dobro zna da na njega neće izaći dovoljno ljudi da bi on uopće bio pravovaljan.

Podsjetimo, uoči ulaska naše zemlje u Europsku uniju izmijenjen je Ustav na način da za pravovaljanost referenduma više nije bilo potrebno da na njega izađe većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača. No s izmjenama Ustava nisu učinjene potrebne izmjene Zakona o referendumu, pa sada imamo situaciju da za nacionalni referendum vrijede jedna, a za lokalni druga pravila. Dakle, da bi zagrebački referendum uopće bio pravovaljan, odnosno, obvezujući za donosioce odluka, na njega mora izaći većina od ukupnog broja birača u Zagrebu.

– Zakon o referendumu nije usklađen s Ustavom, što znači da bi referendum uspio, na njega mora izaći 50 posto + jedan birač upisan u popis birača, i onda od toga broja većina mora glasati za promjenu imena Trga maršala Tita ne bi li ta odluka bila prihvaćena – pojašnjava pravnik Pero Kovačević dodajući da na taj način sigurno neće doći do promjene imena Trga.

– Ovo je jedna zanimljiva igra Milana Bandića. Objektivno gledano, većina u Zagrebu koja ne želi da se promjeni naziv Trga, neće izaći na taj referendum ukoliko on bude raspisan. Dakle, tu je već jasno da referendum ne bi uspio – dodaje Kovačević.

Podsjeća Kovačević i da je on još u ožujku 2009., kao nezavisni gradski zastupnik, predlagao referendum kojim bi se mijenjalo sporno ime Trga, no tada su se svi tome usprotivili – i Milan Bandić i njegova tadašnja stranka, SDP, ali i HDZ. Gorljivo su tada, tvrdi Kovačević, i Bandić i Jasen Mesić branili ime Trga maršala Tita i protivili se referendumu pa ga ne čudi da gradonačelnik sada predlaže referendum za koji unaprijed zna da neće proći, odnosno, da i unatoč referendumu – ime maršala Tita ostaje u Zagrebu.

Iza nas su lokalni izbori, u Zagrebu je na njih, u prvom krugu, izašlo nešto više od 47 posto birača, dok je izlaznost u drugom krugu bila tradicionalno slabija. Na birališta je 4. lipnja izašlo nešto malo više od 41 posto birača. Dakle, da je jedan od dva kruga lokalnih izbora bio referendum o imenu Trga maršala Tita, on ne bi uspio, bez obzira na ishod, a dodatan razlog vjerojatnom neuspjehu referenduma kojega Bandić najavljuje jest i činjenica da na referendume u Hrvatskoj izlazi čak i manje birača nego što ih izađe na izbore.

– Jedna od opcija je savjetodavni referendum. On, kao ovaj klasični, nije obvezujući pa samim time na njega ne treba izaći većina birača. No njime bi se moglo vidjeti koji stav prevladava pa gradska vlast sukladno tome može donijeti odgovarajuću odluku – zaključuje Pero Kovačević.

Antifašisti, pak, za idući četvrtak, 22. lipnja, odnosno, na Dan antifašističke borbe, na Trgu maršala Tita organiziraju i skup pod imenom “Trg je naš”, protiveći se tako promjeni imena tog gradskog trga. No čini se da po tom pitanju nemaju brige – dovoljno im je samo ne izaći na referendum kako bi izlaznost bila što manja, i to je to, Maršal ostaje u Zagrebu.