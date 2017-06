S Reformistom Robertom Hircom komentirali smo aktualna politička događanja, kako zagrebačka, tako i nacionalna…

Komentar na nedjeljni drugi krug lokalnih izbora i pobjedu Milana Bandića u Zagrebu?

Pobjeda Milana Bandića za mene je bila očekivana. Očekivao sam još malo veću razliku, jer tako su pokazivala naša istraživanja, no i ovaj rezultat je respektabilan.

A kako to da je ta razlika bila manja od vaših očekivanja, što je na to utjecalo?

Ne radi se o velikoj razlici. Telefonske ankete, pogotovo ako se provode na relativno malom uzorku, mogu dovesti do odstupanja. No, konačan rezultat pokazao je značajnu prednost u korist starog/novog gradonačelnika.

Što je, po Vama, utjecalo na poraz Anke Mrak Taritaš. Osim, naravno. činjenice da je za Milana Bandića glasalo više ljudi, no je li joj naštetilo Vrdoljakovo flertovanje s HDZ-om, ili možda negativna kampanja koju je počela voditi neposredno prije drugog kruga izbora?

Mislim da bez obzira na nedavne događaje, koji su joj otežali situaciju, pobjeda Milana Bandića nije ni u jednom trenu došla u pitanje. No, kad kreneš na vrijeme u izbornu trku, a ona je to učinila na vrijeme i putem ti netko za noge priveže nekoliko željeznih kugli, naravno da ne možeš trčati istom brzinom. Svakako joj je naštetila nestabilna pozicija u SDP-u, protivljenje jednog dijela te stranke da podrži njenu kandidaturu, pa i tihi ili čak i glasni bojkot. Zadnji i najsnažniji udarac njezinoj kampanji svakako je udario Ivan Vrdoljak. Nemojte zaboraviti da je gđa Mrak Taritaš kao potpredsjednica stranke morala saborski status izboriti preferencijalnim glasovima i to dvaput. Ja to iščitavam kao želju nekih ljudi u vrhu stranke da je oslabe ili čak uklone kao potencijalnu unutarstranačku konkurenciju, a zna se tko potpisuje izborne liste – predsjednik stranke.

A negativna kampanja?

Negativna kampanja “Ili mi ili on” bila je potpuno promašena. Smatram i da bi joj drugačiji izbor zamjenika također bio dobar potez. No i ovdje joj je jedan od zamjenika nametnut.

Tko?

Draženko Pandek je bio kandidat za zamjenika gradonačelnika kojeg je odredio SDP. Gđa Taritaš ga je morala prihvatiti kao uvjet za podršku SDP-a njezinoj kandidaturi.

Kad smo se već dotaknuli nacionalnih tema i Vrdoljaka, kako komentirate najnovija događanja na tu temu – jednoglasno Predsjedništvo HDZ-a o koaliciji s HNS-om, potom odbijenica HNS-a i Vrdoljakova ostavka?!

HDZ-ova pozicija je sasvim drugačija od HNS-ove. HDZ-ov potez je logičan. U interesu je zemlje osigurati stabilnu Vladu, jer novi izbori za zemlju nisu dobri. Pritom znaju da i na novim izborima za HDZ rezultat u ovim okolnostima može biti samo još bolji. HNS je u sasvim drugačijoj poziciji. Slast vlasti je primamljiva, ali ulazak u koaliciju s HDZ-om, a s mandatima koji su osvojeni na zajedničkoj listi sa SDP-om, ne može imati nikakav pristojan izgovor. To se naprosto ne radi. Da je Vrdoljak uspio u svom naumu, stranka bi se raspala, a članstvo osipalo. Za zemlju bi bilo bolje da je HNS ušao u vladu s HDZ-om, ali za HNS bi to značilo kliničku smrt. No, posljedice će osjećati već i zbog ovog unutarnjeg sukoba, jer javnosti je sad sasvim jasno da je dio stranke, njenih čelnika i stranačkih organizacija bio za ulazak u HDZ-ovu vladu. Najdramatičnije posljedice po tu stranku će se osjetiti u Varaždinskoj županiji koja je bila za koaliciju s HDZ-om.

Hoće li Milan Bandić uspjeti okupiti većinu u Gradskoj skupštini, i s kime?

Gradonačelnik Bandić će okupiti većinu u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i oko toga nimalo ne dvojim. Tko će činiti tu većinu, nije na meni da objavljujem.

HDZ, Bruna Esih…??

Znat će se vrlo brzo.