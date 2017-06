Reformist s Bandićeve skupštinske liste Robert Hirc smatra da će se Gradska skupština, na koncu, konstituirati jer će zastupnici uvidjeti da baš nikome ne odgovaraju novi izbori za gradski parlament – neki od njih u njega ni neće više ući, svi projekti veći od milijun kuna biti će na pauzi sve dok se ne konstituira Skupština…

Za manje od tjedan dana na rasporedu je prva sjednica Gradske skupštine, hoćete li se uspjeti konstituirati?

Već sam u jednom od naših prijašnjih razgovora rekao kako sam uvjeren da će se oformiti skupštinska većina. Hoće li to biti u prvom pokušaju ne mogu sa sigurnošću reći, s obzirom na odnos snaga u skupštini i visoku ideološku obojanost. No, ukoliko to ne uspije u prvom pokušaju, ostaju još dvije prilike.

Esih-Hasanbegović, ali i HDZ, traže preimenovanje Trga maršala Tita. Bandić, s druge strane, za sada ne odustaje od referenduma – hoće li uspjeti naći zajednički jezik ili će Bandić pokušati oformiti većinu s drugim opcijama, primjerice, SDP-om?

Ja osobno u tim razgovorima ne sudjelujem. Gradonačelnik je izjavio za medije da je taj dio posla prepustio svojoj zamjenici, Jeleni Pavičić Vukičević. Za HDZ ne vjerujem da je preimenovanje ovog trga presudno niti da bi zbog toga odbili biti u skupštinskoj većini. Gospođa Esih je na ideološkim temama i osvojila mandate u Skupštini i nije neočekivano da će na njima i dalje inzistirati. To je njeno pravo i za to ima legitimitet od svojih birača. Ja ne mislim da su ideološke povijesne teme u ovom trenutku prioritet Zagreba.

Za konstituiranje Skupštine imate tri pokušaja, do tada će netko možda popustiti? Ako ne, čekaju nas novi izbori za Skupštinu. Treba li to Zagrebu?

Niti treba niti će se po mom mišljenju to dogoditi. Umjesto da se bavimo izgradnjom dječje bolnice u Blatu ili velikim projektom “Zagreb na Savi” koji Reformisti predlažu već više godina, opet su ideološke povijesne teme dominantne. Za razliku od stranke gospođe Esih ili s druge strane npr. Radničke fronte koje svoju političku snagu crpe iz ideoloških sukoba, ostale stranke bliže centru s obje strane političkog spektra trebale bi postupiti odgovorno i prihvatiti se ozbiljnih gradskih projekata. Građanima nije interes ponavljanje izbora. Toga moramo biti svi svjesni. Ako raščlanimo pozicije pojedinih političkih stranaka u Skupštini, onda je razvidnije zašto po mom mišljenju do novih izbora neće doći.

Ako će se na koncu i ići na nove izbore za Skupštinu, to će pauzirati na nekoliko mjeseci sve zagrebačke projekte veće od milijun kuna?!

To je jasno svim akterima, ali neće se svi moći abolirati od odgovornosti za takav razvoj situacije. Građani na izborima obično kažnjavaju one koji su do toga doveli. S druge strane, kad bi eventualno došlo i do drugog i trećeg pokušaja konstituranje, onda bi stranke, ali i pojedini zastupnici mogli početi razmišljati hoće li se naći i u novom sazivu Gradske skupštine. Veliko je pitanje bi li baš svi postigli isti uspjeh. Vjerujem da bi za neke stranke i pojedince to bio nepovoljan scenarij.

Ako se i konstituirate, hoćete li preživjeti prvo donošenje Proračuna, ili drugo?

Gradonačelnik Bandić je uspijevao braniti proračune i kad je imao puno nepovoljniji odnos u Gradskoj skupštini. Nije u interesu grada da proračuni padaju. Potrebno je skupiti odgovornu većinu i ponašati se odgovorno.

I riječ za kraj…

Reformisti su stranka projekata, a ne ideologija. U Varaždinskoj županiji gdje je Reformist Čačić župan većinu čine i HDZ i SDP zajedno s Reformistima i drugim strankama. Nitko ne pita za ustaše i partizane. Prva dominantna tema je izgradnja brze pruge do Zagreba. U Petrinji gdje je gradonačelnik Reformist Dumbović, u prošlom mandatu je povučeno 500 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, a u ovom mandatu taj iznos za razvojne projekte penje se na milijardu kuna, što je ogroman novac za tako mali grad. Nitko to u Hrvatskoj nije nadmašio. Volio bih da smo i u ovom razgovoru o zagrebačkim temama imali prilike pričati o projektima. Nažalost, građani Zagreba još uvijek moraju “trpiti” ideološke teme umjesto da se bavimo velikim gradskim razvojnim projektima. Nadam se da će se i to uskoro promijeniti, da će se Gradska skupština Grada Zagreba konstituirati i da ćemo u nekom od sljedećih razgovora razgovarati o sasvim drugim temama u interesu građana. Pozivam stranke da se natječu u kvalitetnim razvojnim projektima, a povijesne teme da prepuste povjesničarima.