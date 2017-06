Radovi na četvrtoj etapi rekonstrukcije Radničke ceste u punom su jeku. Dovršetak radova jedno je od Bandićevih predizbornih obećanja pa ne čudi da strojevi neprekidno rade. Ne bi u tome bilo ništa spono da radnici sa svojom teškom mehanizacijom nekoliko puta nisu upali na privatni posjed, porušili sva stabla na koja su naišli, a da se nitko vlasnicima nije čak ni ispričao.

– Radovi na četvrtoj, posljednjoj etapi Radničke ceste obuhvaćaju rekonstrukciju dijela od nadvožnjaka preko željezničke pruge do Domovinskog mosta, duljine od oko 1,24 kilometra (zona raskrižja s Čulinečkom ulicom). Izazovan projekt obuhvaća čitav niz aktivnosti kako bi svaki detalj bio na svom mjestu: izvedba prometnica, podvožnjaka, vodoopskrbe i odvodnje, zaštita i prelaganje instalacija. Važan dio je sigurno i ugodno putovanje građana pa je posebna pozornost pridana prometnoj signalizaciji i opremi, semaforizaciji raskrižja, zaštiti od buke, krajobraznom uređenju, zaštiti građevinske jame i uklanjanju objekta Doma zdravlja Žitnjak. Ukupna procijenjena vrijednost radova četvrte etape iznosi oko 137 milijuna kuna – stoji, između ostaloga, na stranicama Grada Zagreba.

No radnici su se, čini se, malo zanijeli pa su u nekoliko navrata sa svojim teškim strojevima upali na privatni posjed obitelji Panižić u Resniku. Prvi upad dogodio se još početkom ožujka, a posljednji prije nekoliko dana. Izvođač radova, tvrtka “GIP Pionir”, uzurpirala je tako privatni posjed obitelji Panižić. Nakon prvog upada, na mjesto događaja došao je i geodet koji je procijenio da su gusjeničari, kamioni i dizalica “preorali” oko 300 četvornih metara posjeda obitelji Panižić i pri tome srušili sva stabla koja su se tamo nalazila.

O nemilom događaju obaviještene su sve službe, govori nam Željko Panižić, no po tom pitanju nije poduzeto gotovo ništa. Bila je i policija koja je napravila zapisnik, i to je to. Tek kasnije im je obećano da se takvo što više neće ponoviti, a postavljena je i improvizirana ograda, no uzalud – strojevi “GIP Pionira” ponovno su upali u posjed obitelji Panižić. Ponovno je morala intervenirati i policija koja je samo ustanovila da je opet na privatni posjed upala spomenuta tvrtka.

Željko Panižić, s kojim smo razgovarali, očajan je. Nema ništa, kaže, protiv gradnje i razvoja grada, ali pita se tko štiti obične male ljude. Nitko im se nije čak ni ispričao zbog nemilih događaja, a odštetu za počinjenu štetu, kako stvari sada stoje, može samo sanjati.

– To je naša privatna šuma, tik uz nadvožnjak na Radničkoj cesti. No oni su je porušili, nestalo je 300 četvornih metara stabala koja su samo utovarili na kamione i negdje odvezli. pa gdje to ima – govori nam Željko Panižić te ponavlja kako se oni radovima ne protive, ali da ovo nije način.

– Kontaktirali su nas još prošle godine i tražili dopuštenje da gradilište bude do ruba naše parcele. Mi smo rekli da može, nema problema, no kad su počeli raditi, samo su upali na našu zemlju i počeli rušiti sve pred sobom – dodaje Panižić te nastavlja da ga najviše u cijeloj priči smeta to što se osjeća tako bespomoćnim iako je, kaže, poduzeo sve zakonske mjere.

– Ma nema koga nisam zvao, kome nisam pisao i kome se nisam žalio. Policija, građevinska inspekcija, šumarska inspekcija, resorni gradski uredi, tvrtka “GIP Pionir”, i ništa. Pa čak su se i policajci, koji su zapisnik već dva puta radili, čudili da se ovakvo nešto događa i da nitko ne reagira. Razgovarao sam i s Krunoslavom Tepešom i Zvonimirom Mišurom iz Gradskog ureda za izgradnju. Rekli su da će nešto poduzeti, no do sada nisu ništa. Pokušao sam doći i do gradonačelnika Bandića, pročelnika Bilića, bezuspješno. Zanimljivo, žena koja se javila u Uredu gradonačelnika, vjerojatno njegova tajnica, rekla mi je da ne mora gradonačelnik baš sve znati – zaključuje Željko Panižić svoju priču o borbi sa sustavom.

Iako smo upit Gradu i spomenutoj tvrtki poslali još prošli tjedan, do zaključenja ovog teksta nismo dobili nikakav odgovor, a nije ga dobio ni Željko Panižić koji ozbiljno razmišlja podići i tužbu protiv svih aktera ovih nemilih događaja.