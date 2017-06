S novinarkom i urednicom Jabuke TV Sarah Srdar Žiljak komentirali smo aktualna politička događanja u Zagrebu, a njih po dobrom starom običaju ne nedostaje. U nedjelju se oglasio HDZ koji kaže da će podržati prijedlog preimenovanja Trga maršala Tita, odnosnom, da se, kao i Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, protive referendumu po tom pitanju. Što će to značiti za stvaranje većine u Skupštini, za odnose nacionalnih i donedavnih zagrebačkih koalicijskih partnera partnera, HDZ-a i Bandića, hoće li se Skupština konstituirati ili ćemo na prijevremene izbore za gradske zastupnike, što će biti s Proračunom…

Što očekujete od predstojeće-konstituirajuće sjednice Gradske skupštine s obzirom na sve okolnosti?

Ne znam što da očekujem, čudno mi je zapravo da tri-četiri dana prije sjednice ne znamo ništa. Čak me i ljudi iz Holdinga s kojima sam u kontaktu zovu i pitaju tko će nam biti voditelj, tko će dobiti koja mjesta. Dakle, apsolutno nitko ne zna ništa. Mislim da će definitivno biti kaos zato što imamo puno različitih opcija, ali to znači da nam neće biti dosadno, barem s te novinarske strane, iako mislim da to nikako nije dobra situacija za razvoj grada.

To je i bilo moje iduće pitanje – što će ova šarolika Skupština značiti za Grad Zagreb, konstantne ideološke rasprave ili će se ipak moći i koji projekt tu provući?!

Mislim da će sigurno biti tako, da ćemo cijelo vrijeme raspravljati o povijesti, o Titu – je li bio zločinac, nije bio zločinac, treba li imati trg ili ne. Mislim da nećemo nikakva prava pitanja rješavati, poput GUP-a, odlaganja otpada i Jakuševca, što bi se svakako do 2020. trebalo riješiti.

I HDZ će podržati preimenovanje Trga maršala Tita, komentar?

Zapravo se po svemu čini da su ona pisma Brune Esih od prošlog tjedna urodila plodom, da je imalo smisla što je to poslala. HDZ nikad nije skrivao da je za promjenu imena Trga maršala Tita, Andrija Mikulić nam je rekao da on nije za referendum, da su zastupnici ti koji su izabrani u ime građana da donose odluke. Iskreno, mislim da Milan Bandić tu ne bi trebao popustiti, trebao bi se držati svog stava zato što smo i na nacionalnoj razini imali koalicije koje ni prvi ni drugi puta nisu uspjele, Most je svaki puta postavljao svoje zahtjeve. Prvom prilikom niti godinu dana od dogovora, koalicije su pucale. Prema tome, koliko će Milan Bandić uopće značiti i ako udovolji zahtjevu Brune Esih i HDZ-a. Dakle, mislim da te koalicije jednostavno ne mogu dugo potrajati i izdržati.

Ako Milan Bandić nastavi ustrajati na referendumu, hoće li uspjeti naći neki drugi put?

Ja sam na samom početku bila uvjerena da će Bandić ići s HDZ-om i sa zastupnicima s liste Sandre Švaljek. Darinko Kosor nam je rekao da to sasvim sigurno nije opcija, ali nekako mi je bilo najlogičnije, dakle, da se ona koalicija s nacionalne razine preslika i na Grad Zagreb. No ako Bandić ne bude imao većinu, mislim da to njemu ne predstavlja problem. Pa nije imao ni jednog zastupnika u sazivu 2009.-2013., a sve je funkcioniralo. Osim toga, uvijek može naći nekoliko zastupnika, ponuditi im neka mjesta i tako ih kupiti. Imali smo situaciju Nenada Matića – HSLS-HSS izlazi iz koalicije s Bandićem u Skupštini, Matić postaje voditelj Robnih Terminala i danas imamo situaciju da je izašao iz HSS-a, osnovao svoju stranku i u koaliciji je s Milanom Bandićem. Na kraju krajeva, preko njega je i ušao u Skupštinu.

Ima, podsjetimo, Bandić i asa u rukavu – Sabor. Andreju Plenkoviću u ovim je trenucima vrlo bitna podrška takozvanog Bandićevog saborskog kluba?!

HDZ neće ići protiv njega, ali upitno je gdje će nabaviti ostalih 5-6 zastupnika koliko mu nedostaje za većinu.

Jesu li u Zagrebu mogući prijevremeni izbori, možda samo za Skupštinu ili kompletni, ako ne prođe Proračun?

Mislim da nam sada neće ići nikakvi izbori za Skupštinu, mislim da će se konstituirati, i to čak iz prve. Ali svakako mislim da nam prijete prijevremeni izbori, ako ne za godinu dana, onda za dvije. Možda iduće godine na Proračunu Bandić opet nekoga kupi, odnosno, nabavi ruke nekoga koje su mu potrebne da bi Proračun prošao. I prošle godine smo imali tu situaciju – HDZ je najavljivao da neće podržati Proračun, a na kraju ga je podržao. To uvijek nekako prođe, ali u svakom slučaju, imamo jako šarenu situaciju, i mislim da će se oni međusobno svi svađati i da onda Bandiću nije sada toliko bitno imati većinu. On će imati svojih standardnih 14 ruku, a ove će pustiti da se međusobno svađaju i uvijek će se naći tih 12 ruku koliko mu nedostaje da dignu glas za njega da bi, zapravo, bili protiv ovih nekih drugih s kojima su u ratu.