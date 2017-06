Sociolog i sveučilišni profesor Slaven Letica za Dalje je komentirao aktualnu političku situaciju u Gradu Zagrebu, ali i na nacionalnoj razini jer se u ovom momentu te dvije politike ne mogu gledati odvojeno. Kako će nova saborska većina utjecati i kako već sada utječe na stvaranje skupštinske većine, tko će sve dati potporu Milanu Bandiću u Skupštini, iako se svi od reda kunu da neće s njime…

Slaganje većine u Skupštini – hoće li Milan Bandić uspjeti okupiti većinu s obzirom da želi provesti referendum o promjeni imena Trga maršala Tita, na što Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović ne pristaju. Drugi su, pak, već ranije najavili da neće s Bandićem?!

Sasvim sigurno, s obzirom da je on tijekom predizborne kampanje obećao referendum – logično je da na referendumu i inzistira. S druge strane, Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović govorili su da treba odmah promijeniti naziv tog Trga, prema tome, očito je da na tome oni ne mogu stvoriti koaliciju. Očito je također da Bandić za potencijalnog koalicijskog partnera ima HDZ, no to mu nije dovoljno i onda će tražiti i pronaći individualno dovoljno ruku da ima skupštinsku većinu.

Kod koga bi mogao pronaći te “ruke” s obzirom da se svi kunu da neće s Bandićem?

Nemam “insajderske informacije”. Znam da je on imao dosta aktivnu ulogu u stvaranju ove koalicije na nacionalnoj razini, prema tome, dio HNS-ovih zastupnika ili SDP-ovih nezadovoljnih politikom Davora Bernardića, ili pak HSLS-ovih, mogu podržati Milana Bandića iz pozicije manjinskog gradonačelnika – dakle, da ne ulaze u koaliciju, no da mu zbog stabilnosti pruže potporu.

Imali smo situaciju 2009 – 2013. kada Bandić nije imao niti jednog zastupnika u Skupštini, no Proračun mu je ipak svake godine prolazio, odnosno, nismo imali prijevremene izbore?

Usvajanje Proračuna je uvijek jedna umjetnost mogućega i nemogućega. Znači, ako se uklope neki projekti koji za konkretnog skupštinskog zastupnika u dijelu grada u kojem živi nešto znače, logično je da će on takvom Proračunu dati potporu, a to je za gradonačelnika najvažnija odluka godine.

Kako nacionalna situacija utječe na Grad Zagreb?

Zagreb je atipičan, on je i glavni grad i županija, i velik je, čini trećinu hrvatskog gospodarstva, pa ne vrijedi pravilo da su gradske i općinske politike odvojene od nacionalnih politika, no ipak postoji taj element odvojenosti. U svakom slučaju, stvaranje koalicije na nacionalnoj razini utjecat će na stvaranje vidljivih i nevidljivih koalicija u Gradu Zagrebu, a možda i obrnuto. Stabilnost Vlade Andreja Plenkovića i saborske većine sigurno će utjecati na stvaranje psihoze na stvaranje i održavanje stabilnosti na razini Grada Zagreba.

Kako Vi uopće gledate na tu novu nacionalnu koaliciju. Neki je i hvale, no uglavnom kritiziraju, i s lijeva i s desna?

Politika je ku***, to je narodna izreka koja se nikome ne sviđa i svatko bi htio da u politici postoji barem minimum minimuma etičkih pravila i moralnih načela koja se poštuju. Dakle, vi ne možete ipak tako bezočno lagati kao što je to činio Ivan Vrdoljak ili kao što je to činilo vodstvo HNS-a, ali za njih bi to trebalo biti političko samoubojstvo. Pitanje je samo hoće li narod tako to doživjeti, ja osobno ne znam, kod nas je taj politički život tako intenzivan da ljudi zaboravljaju što je bilo protekloga tjedna, a pitanje je što će se dogoditi do sljedećih izbora.

Da, to vidimo i na primjeru aferama zatrpanih političara koji unatoč tome sudjeluju pa i pobjeđuju na izborima?!

To je Durkheim nazivao stanjem anomije, znači, stanje kad ne vrijede uobičajene društvene norme, običaji i moralna načela, stvara se neka vrsta moralnog bezvlašća i to je nažalost situacija u Hrvatskoj.

Hoće li ova Vlada opstati iduće tri, tri i pol godine, ili će negdje puknuti?

Ona neće puknuti u koalicijskim odnosima nego eventualno na santama leda koji su na putu te Vlade, koju je Ivan Vrdoljak nazivao “Titanik Vladom”. Znači, to su arbitraže, javni dug, Agrokor, Ina-Mol, granični problemi, stanje u Europskoj uniji… Znači, ako situacija ekonomski bude stabilna, ona će sasvim sigurno biti tri i pol godine, ako stanje bude loše – imat ćemo prijevremene izbore.