U četvrtak je na rasporedu konstituirajuća sjednica Gradske skupštine na kojoj će se sigurno raspravljati i o Trgu maršala Tita kojega Milan Bandić, nakon svega, želi preimenovati u Trg Republike Hrvatske. Zadovoljni su time Bruna Esih i zastupnici s njene liste, zadovoljan je i HDZ, no nisu SDP-ovci, HNS-ovci kao i zastupnici okupljeni oko inicijative Zagreb je naš. Sve to komentirali smo sa Slavenom Leticom…

Kako gledate na situaciju s Trgom maršala Tita – Milan Bandić u ponedjeljak je izašao s idejom da ga se preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Dakle, odustao je od referenduma i predložio preimenovanje, zašto je to napravio?

Mislim da je, politički promatrano, vrlo mudro odlučio presjeći Gordijski čvor zato što bi referendum samo doveo do dubljih podjela među Zagrepčankama i Zagrepčanima i simbolički bi ih podijelilo u dva velika politička plemena koja bi se do referenduma i poslije referenduma sukobljavala i mrzila. Tako da je to jedna mudra gradonačelnička odluka.

Je li moguće da se ne radi samo o mudroj odluci već i nečem drugom – možda je Bandić popustio pod pritiscima Brune Esih i HDZ-a, ili je možda u pitanju neki drugi dogovor s HDZ-om i ostalima. Primjerice, makne se Tita iz Zagreba, ali i ploču HOS-u iz Jasenovcu?

Ne, nije to. On je ovu odluku donio doslovno u pet minuta, donio ju je samostalno vodeći, dakako, računa i o tome da u Gradskoj skupštini ima stabilnu većinu. Oko toga nema nikakve teorije zavjere. U suštini je, nakon šest godina, prihvatio inicijativu koju je u to doba potpisalo 500 poznatih Zagrepčana, inicijativu da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske.

Što kažete na taj prijedlog, je li to najsretnije rješenje? Nekima se ni to ime ne sviđa jer kažu da ih podsjeća na nekadašnji Trg Republike, današnji Trg bana Jelačića?

To sam vidio nekoliko budala da imaju takvu interpretaciju. Republika Hrvatska je samostalna država, članica Europske unije i sadašnji Trg Republike Hrvatske nema baš nikakve veze s ondašnjim Trgom Republike. Čak se nije ni zvao Trg Republike Hrvatske nego samo Trg Republike pa se moglo misliti i na Jugoslaviju. Dakle, ban Jelačić je zasluženo dobio svoj trg, metaforički je on time potjerao Republiku iz Grada Zagreba i ovom odlukom gradonačelnika, Republika Hrvatska će dobiti svoj trg, kao što ga već u Zagrebu imaju neke druge države – Republika Austrija, Francuska i sl. Naša domovina će ovime napokon dobiti svoj trg.

Hoće li to Bandiću biti dovoljno za većinu u Skupštini, je li sada zadovoljio potencijalne partnere?

Ja nisam prorok, ali ako bi i sada Bruna Esih ili Zlatko Hasanbegović zanovijetali, mislim da bi napravili neku vrstu političkog samoubojstva. Vidio sam da je Hasanbegović to ironizirao govoreći da se to moglo nazvati i Trgom Republike Masalačka, što pokazuje da on možda je znanstveno pametan čovjek, ali da je politički još uvijek diletant. Ne može se Republika Hrvatska ironizirati na takav način, i mislim da ih je ovom odlukom Bandić doveo u situaciju uzmi ili ostavi. No naravno da će on koalicijskim partnerima morati nešto i ponuditi, poput predsjedništva Skupštine, nekih važnijih odbora, možda i onoga za preimenovanje ulica.