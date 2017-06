Približava se Dan D, dan odluke – drugi krug lokalnih izbora u Zagrebu kada ćemo konačno znati hoće li Milan Bandić dobiti još jedan mandat na čelu Zagreba, ili će nakon 16 godina njegove vladavine glavni hrvatski grad preuzeti HNS-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš. Najnovije ankete veliku prednost daju aktualnom gradonačelniku, no HNS-ov gradski zastupnik u prošlom i budućem sazivu Tomislav Stojak smatra da će pobijediti njihova kandidatkinja…

Najnovije ankete veliku prednost daju Milanu Bandiću, ona objavljena na Novoj TV čak 8 posto – komentar?

Najnovije ankete na obje nacionalne komercijalne televizije, iako me čudi velika razlika između te dvije ankete, RTL-ove i Nove TV, pokazuju trend – a to je da Anku Mrak Taritaš jako velik broj Zagrepčana prepoznaje i želi za svoje prvo lice promjena. Uvjeren sam da će se u nedjelju to i dokazati na najvažnijoj anketi, na glasačkim listićima.

Što je, po Vama, naštetilo Anki Mrak Taritaš ili, možda, pomoglo Milanu Bandiću da se taj postotak toliko poveća?

Nema uopće govora da je bilo što ili tko naštetio. Radi se o dugom krugu izbora, o konačnom rezultatu odlučit će ukupna izlaznost birača. Zagrepčani žele promjenu, vjerujem da će velika izlaznost, veća nego u prvom krugu, donijeti pobjedu Anki Mrak Taritaš. Ovaj drugi krug je šansa za velikom promjenom u našem gradu, neka on bude referendum za promjenu.

Kampanja Anke Mrak Taritaš u zadnje je vrijeme zamrla, je li to razlog? I što se dogodilo – dobro je krenula?!

Kampanja je intenzivna, Anka je sa svojim timom svakoga dana na jako puno lokacija u gradu, direktno s građanima razgovara o svim problemima koji ih muče. Usredotočena je na konkretne projekte koje želi ostvariti u Zagrebu. S druge strane, imate protukandidata, aktualnog gradonačelnika, koji nemilice i bez imalo srama troši naše novce za svoju kampanju i promociju, ima na raspolaganju praktično neograničene resurse i koristi čitavu Gradsku upravu (i puno šire) kako bi pokušao osigurati svoj novi mandat. Pa Vi sad meni kažite tko je tu u povoljnijem položaju?! I usprkos svemu tome, Anka Mrak Taritaš je tu, na milimetar do pobjede.

Zagrepčani nisu spremni na promjene, ili jesu, no Anka Mrak Taritaš nije ta koja bi trebala voditi do promjena?

Zagrepčani su spremni i žele promjenu, glasovi u prvom krugu zorno su pokazali da Milan Bandić nije njihov izbor.

Zagreb je naš pozvali su na glasanje protiv Milana Bandića, ali nisu ni jednom pozvali na glasanje za Anku Mrak Taritaš. Ograđuju li se i oni ipak malo od nje?

Stranka Zagreb je naš ostvarila je izuzetno respektabilan rezultat na izborima, kako kolega Tomašević, tako i njihova lista. Njihov poziv da se u drugom krugu glasuje protiv Milana Bandica je jasna poruka da se glasuje za promjenu, za Anku Mrak Taritaš. Uostalom, osim njih, danas je i gospodin Marko Torjanac, novoizabrani gradski zastupnik s liste Sandre Švaljek, javno dao podršku i pozvao birače Sandre Švaljek da glasuju za Anku Mrak Taritaš.

Skupština – ima li pregovora, dogovora, razgovora?

Ne, pregovora nema, razgovora ima. Svi mi koji želimo promjenu, koji promišljamo razvoj grada potpuno drugačije nego je to slučaj danas, imamo i odgovornost da uz novu gradonačelnicu i njen program našim sugrađanima osiguramo bolji život u Zagrebu.

Hoće li Bandić uspjeti okupiti većinu u Skupštini, i tko bi sve mogao biti uz njega?

Ne, Milan Bandić neće imati većinu u Skupštini jer neće biti gradonačelnik.

I riječ za kraj, što poručujete Zagrepčankama i Zagrepčanima?

Ljubav prema Zagrebu dokazuje se činjenjem i aktivnim djelovanjem, a ne odmahivanjem rukom i kritikom unutar svoja četiri zida. U svojim rukama imate, dragi moji sugrađani, ono čega se Milan Bandić najviše boji nakon 16 godina – mogućnost promjene, šansu da Zagreb konačno bude grad svih njegovih građana, ne samo odabranih. Nemojte to odbaciti, jer u protivnom morate biti svjesni da nećete tako brzo imati novu šansu da sebi i svojoj djeci osigurate bolji i pošteniji grad.