Za nekoliko sati na rasporedu je konstituirajuća sjednica Gradske skupštine, ili možda prvi pokušaj njenog konstituiranja. Zlatko Hasanbegović gostujući u srijedu u Bujici najavio je da se Skupština neće konstituirati jer tek trebaju početi pregovori potencijalnih koalicijskih partnera, Milana Bandića, HDZ-a, i liste Brune Esih. Hoćemo li za to onda čekati kraj srpnja ili će Bandić naći druge partnere?! To i ostale s time povezane teme komentirali smo s urednicom na Mreži TV i novinarkom koja već više od desetljeća prati zagrebačku politiku – Valentinom Jarnjak Glavaš.

Što očekujete od konstituirajuće sjednice Gradske skupštine, koja počinje za nekoliko sati?

Što očekujem? Ja sam se navikla da ne očekujem ništa, pogotovo kada je riječ o Gradu Zagrebu, odnosno, gradonačelniku Milanu Bandiću. Kad je on u pitanju, kad je on taj koji vodi glavnu riječ, pogotovo kad on tako jako šuti kao što šuti sada kada je riječ o svim kombinacijama, sve je moguće. Ja mislim da će Skupština biti konstituirana, ali ne iz prve. Sve ide u tom smjeru, vidimo to i u njegovoj promjeni u stavu oko Trga maršala Tita, iako mislim da je to za njega strašan politički promašaj.

Zašto?

Bez obzira što sam rekla da ništa ne očekujem jer je sve moguće kad se radi o o Zagrebu i o Bandiću, nikad do sada, ili barem jako rijetko, koliko ja pratim njegov rad i Skupštinu, znači zadnjih desetak godina, nije nebitnim političkim faktorima, a budimo realni – nove snage koje su se pojavile u Zagrebu su još uvijek nebitne, pa i uz 6 posto i onoliki broj glasova koji su dobile, nije popustio tako javno i kleknuo. Realno, njegov govor ispred Muzičke akademije bilo je klečanje, a to nije lijepo vidjeti od jednog odraslog, zrelog muškarca koji je već šesti mandat gradonačelnik glavnog grada.

Zašto je to napravio – nije imao drugog izbora pa je popustio pod pritiskom Brune Esih i HDZ-a, ili je nešto drugo u pitanju, neki drugi dogovor za koji još ne znamo?

Možda, ali samo možda, postoji mogućnost da je on građanima Zagreba na ovaj način pokušao, barem prividno, naravno, dati do znanja da su oni najbitniji pa da ih onda ne želi ugroziti zbog Trga maršala Tita i poslati na još jedne izbore. Ali budimo realni, Milan Bandić ne želi ići na još jedne izbore. To mu je zadnja opcija. A sad, kako će on “spinat” svoje odluke, svoje promjene odluka, mislim, svi znamo njegove velike govore o samospaljivanju na Trgu bana Jelačića, o svim mogućim obećanjima, poslije vrijeđanjima novinara kada bi se uopće usudili postaviti pitanje zašto nije ispunio obećanja jer obično su novinari krivi kad on ne ispuni obećanja, jer smo mi ti koji smo zlonamjerni. No ne želim ulaziti u razloge zašto je to napravio i kako će to opravdati, samo kažem da je ovo prvi puta da je on direktno pokazao slabost i kleknuo pred, realno, nebitnim političkim faktorima.

Gostovao je na Radio Sljemenu na temu Skupštine, koalicija i Trga maršala Tita, i bio dosta neugodan prema novinaru koji mu je postavljao sasvim legitimna pitanja. Pokazuje li nervozu ovom situacijom u Zagrebu?

Možemo se samo vratiti na to da je on jedini kojem novi izbori u Zagrebu ne bi pomogli, ni najmanje. Mislim da se čak ni SDP ne bi trebao toliko bojati novih izbora kao Milan Bandić, jer lošije od ovoga ne mogu proći, a to sve govori.

Mislite da bi prošao još lošije?

Svi pričaju koliko je lošije prošao HDZ po mandatima u Skupštini, koliko je lošije prošao SDP, međutim, najlošije je tu prošao Milan Bandić. On je izgubio glasove, on je izgubio mandate. Znači, njegovim ljudima i njegovoj procjeni koga želi staviti u Skupštinu, građani vjeruju sve manje i manje. O njemu se treba pričati kao o osobi koja se treba zabrinuti jer brojke to pokazuju.

Ako se i kada konstituiraju, hoće li to biti koalicija Bandić-Esih-HDZ ili netko drugi? HDZ je, vjerujem, siguran, no hoće li umjesto liste Brune Esih doći netko drugi?

Sve je moguće. No ukoliko bi SDP rekao da će podmetnuti leđa za dobrobit Zagreba i Zagrepčana, onda ja ne vidim razliku između njih i HNS-a, a njih prozivaju radi toga. Onda stvarno više nemaju ni jedan argument da prozivaju HNS da je je napravio nešto drugačije. Drugo, o Darinku Kosoru mi možemo misliti svašta, ali jedino u što zaista ne vjerujem da bi Darinko Kosor to opet napravio. Nakon što je već jednom to pokušao – rekao podmetnut ćemo leđa, surađivati s Bandićem, i onda otišao od njega i rekao nikad više?! Mislim, ako želi u potpunosti otići u političku mirovinu, onda će to napraviti. Dva puta izmisliti da se podmeću leđa s istim čovjekom, ja stvarno mislim da to čak ni Darinko Kosor ne bi napravio.

Ako se dogovore i slože, hoće li sve to potrajati četiri godine ili nas za godinu-dvije očekuju prijevremeni izbori?

Ako nas je Milan Bandić ičemu naučio onda je to da je on najjači kad je najslabiji. On se vodi onom HDZ-ovom – najjači kad je najteže, tako da je to zapravo njegov logo i slogan. Bio je najslabiji za predsjedavanja Borisa Šprema Gradskom skupštinom, tada je bio politički na koljenima, nije postojao ni jedan manevar kojim bi se podigao s poda – i u takvim okolnostima skoro je postao predsjednik SDP, predsjednik RH. Nakon toga je uvjerljivo ponovno dobio lokalne izbore, i još se nikad nije dogodilo da se ide na prijevremene izbore, osim kada je skrivio onu prometnu nesreću i to je bio jedini put da se za vrijeme njegove vladavine išlo na prijevremene izbore. Sve drugo mu nikad nije naškodilo. No s druge strane, za sve postoji prvi puta, ovo mu je šesti mandat, dobio ga je jedva, tijesnije nego ikad i nekad se sve mora okrenuti, bez obzira na to što bi on želio biti doživotni gradonačelnik. Ali nekad se stvari okrenu, a je li to ovaj mandat – sumnjam.