Željeznički ili zeleni most, najpoznatiji kao Hendrixov most, sinoć je zasjao u novom ruhu. Dobio je, naime, dekorativnu rasvjetu, i to sve uz pjesme legendarnog gitarista Jimmyja Hendrixa, kojemu je u četvrtak bila pedeseta godišnjica izlaska prvog albuma.

Zagrebački željeznički most godinama je “krasio” grafit na kojem je pisalo ime legendarnog glazbenika. Grafit je, prilkom uređenja mosta, obrisan, no nije dugo trebalo čekati da ga netko ponovno ispiše.

Ostao je to tako Hendrixov most pa je, shodno tome, na pedesetu godišnjicu izlaska prvog albuma jednog od najboljih gitarista u povijesti glazbe, most dobio dekorativnu rasvijetu vrijednu oko 5 milijuna kuna, a za njeno postavljanje u obliku vizualnog uređenja odgovoran je Dean Skira.

Milan Bandić, pak, obećao je slično vizualno uređenje i preostalih zagrebačkih mostova naglasivši da će Zagreb po tome ubuduće biti poznat.