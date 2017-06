Agoniji djelatnkika Imunološkog zavoda konačno se nazire kraj, ako je vjerovati uspješnosti šesteročlanog povjerenstva Vlade i Grada Zagreba koje bi se trebalo oformiti kroz tjedan dana te kroz mjesec dana donijeti strategiju kojom će se Imunološkom zavodu vratiti stara slava.

Gradonačelnik Milan Bandić sastao se u Gradskoj upravi s ministrima Milanom Kujundžićem i Goranom Marićem ne bi li dogovorili hodogram rješavanja nagomilanih problema Imunološkog zavoda.

Dogovoreno je, dakle, da će se kroz tjedan dana oformiti Povjerenstvo u koje će tri člana dati Grad Zagreb te po jednoga Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo uprave te Ministarstvo gospodarstva, koje bi onda kroz mjesec dana trebalo iznaći rješenje za sve probleme Imunološkog zavoda, a najveći od njih u ovom trenutku je stopirana proizvodnja većine proizvoda po kojima je Imunološki zavod bio poznat, i to ne samo u Hrvatskoj.

– Sretni smo da smo konačno na dobrom putu. To je proces koji će trajati 4-5 godina, neće se to dogoditi preko noći, no ovo je povijesni sastanak, mogu reći – rekao je gradonačelnik Milan Bandić dodavši da je sretan i ponosan da Vladi Andreja Plenkovića može ponuditi pomoć Grada Zagreba u rješavanju pitanja Imunološkog zavoda kad već prijašnja Vlada Zorana Milanovića nije bila spremna na suradnju oko ovog za Zagreb i Hrvatsku jako važnog pitanja.

– Strateški interes Hrvatske je osigurati proizvodnju plazme, odnosno, derivata plazme s jedne strane i s druge strane, pokušati sačuvati brend i kvalitetu cijepiva koja je radio Imunološki zavod. Na tom tragu, sreća je imati partnera koji tehnički i financijski može pomoći, a to je Grad Zagreb, i vjerujemo da ćemo zajedno već u roku mjesec dana imati konkretne brojeve i podatke – rekao je ministar Milan Kujundžić.

Prema prvim informacijama, za vraćanje stare slave Imunološkom zavodu, trebat će osigurati najmanje 40 milijuna eura.