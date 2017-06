U ponedjeljak u podne održan je prvi sastanak čelnika opcija koje su ušle u novi saziv Gradske skupštine, a nije dogovoreno praktični ništa jer se još uvijek ne zna tko je većina. Milan Bandić i HDZ, iako se očekuje nastavak njihove suradnje iz prošlog saziva, nemaju dovoljno ruku za većinu. Zajedno, naime, imaju 21. zastupnika, što znači da im za većinu nedostaje njih 5.

Hoće li toj koaliciji pristupiti i pet zastupnika s liste Brune Esih, vidjet ćemo. Sve će, čini se, ovisiti o statusu maršala Tita u Zagrebu. Hoće li Tito izgubiti svoj zagrebački trg ili neće, hoće li se na promjenu ići u Skupštini ili referendumom.

Bruna Esih i kolega joj Zlatko Hasanbegović zahtijevaju promjenu imena Trga maršala Tita, dok gradonačelnik Milan Bandić inzistira na referendumu o tom pitanju. No referendumu se protive svi – Bruna Esih i njeni zastupnici, dakle, traže isključivo promjenu imena, ne referendum, njemu se protivi i oporba, stranke okupljene oko inicijative Zagreb je naš, SDP, HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak te troje bivših HNS-ovaca, sada nezavisni zastupnici, na čelu s Ankom Mrak Taritaš. Doduše, oni se ne protive samo referendumu već i samoj promjeni imena.

Ključno je u ovoj priči kako će se po pitanju Tita postaviti HDZ, hoće li se prikloniti stavu Drage Prgometa da je referendum dobro rješenje, ili će prevladati mišljenje zagrebačkog HDZ-a na čelu s Andrijom Mikulićem izraženo za prošlog saziva Skupštine, a to je da ime Trga maršala treba mijenjati.

Andrija Mikulić tvrdi da je njihov stav ostao isti, da Tito ne bi trebao imati Trg u Zagrebu, no pitanje je li Mikulićevo mišljenje ujedno i mišljenje današnjeg HDZ-a, koji je nacionalno u koaliciji s HNS-om.

A pitanje je i žele li HDZ-ovci Esih i Hasanbegovića u njihovoj koaliciji s Bandićem. Kako doznajemo, pojedini HDZ-ovci na Bandića vrše pritisak ne bi li ovaj odustao od koalicije s njih dvoje i njihovim skupštinskim zastupnica, pa ispada i da cilj ovog referenduma nije promijeniti ime Trga maršala Tita već natjerati Brunu Esih i Zlatka Hasanbegovića da odustanu od sudjelovanja u skupštinskoj većini.

S druge strane, Bandić kao najdugovječniji zagrebački i jedan od najdugovječnijih hrvatskih gradonačelnika uopće, itekako zna kako i čime pregovarati. Sudjelovanje u vlasti, vidjeli smo to i za prošlog skupštinskog saziva, primjerice, u obliku porasta broja zaposlenih u Holdingu, itekako se isplati strankama i pojedincima, pa bi Bandić vrlo lako mogao naći pet zastupnika koji bi s vremena na vrijeme za neke njegove prijedloge digli ruku. Pa i Andrej Plenković je uspio postići da nekadašnji predstojnik ureda SDP-ovog predsjednika Vlade digne ruku za HDZ-ovog predsjednika Sabora, a kasnije i za novu saborsku većinu HDZ-HNS, samu po sebi gotovo nevjerojatnu.

Na sastanku u Ćirilometodskoj, održanom danas točno u podne, dakle, nije dogovoreno ništa konkretno, osim što je potvrđeno da će se konstituirajuća sjednica Gradske skupštine održati 29. lipnja. Tko će predsjedati gradskim parlamentom, i to ćemo tek vidjeti. Predsjednikom Skupštine, doznajemo, želio bi ostati HDZ-ov Mikulić, no to mjesto žarko želi i HDZ-ov Prgomet, dakle, dvojac s različitom stavom o Trgu maršala Tita.