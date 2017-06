S oko šest posto prednosti nad Ankom Mrak Taritaš, Milan Bandić osvojio je svoj šesti uzastopni mandat na čelu Zagreba. Iako očekivano, prve ankete nisu mu davale veliku prednost, no kako su pristizali rezultati iz rubnih dijelova metropole, poznatih kao “baza” Milana Bandića, tako je bilo sve jasnije da se nšta neće promijeniti. Već oko 21 sat na mailove novinara stigao je poziv iz Gradske uprave s popisom terena na koje će novi-stari gradonačelnik ići u ponedjeljak.

I tako bi. Već u sedam sati ujutro Milan Bandić započeo je svoj šesti mandat na čelu Zagreba, obilazeći metropolu uzduž i poprijeko. Prva na redu bila je Ježdovečka ulica u kojoj je u tijeku sanacija kolničke konstrukcije.

Okupilo se u Ježdovcu puno novinara, ali ne zato što ih je zanimalo kako napreduju radovi u spomenutoj ulici već zato što Bandić, nakon objave rezultata u nedjelju i nakon održanog pobjedničkog govora, nije želio odgovarati na novinarska pitanja. Pozvao je novinare u Ježdovec i rekao da će tamo odgovarati na sve ono što ga budu pitali.

A pitali su ga, očekivano, za navodni porezni dug “težak” 18 milijuna kuna, a konkretan odgovor na to pitanje ponovno nisu dobili, iako, za razliku od dana prije izbora, nije prijetio tužbama.

– Ja sam mislio da je predizborna kampanja gotova. Nema više ni 18 milijuna kuna, ni prosvjednika na Savici, ni mnogo drugih stvari, ni sijanja iluzija, ni obećanja, pobijedili su Zagrepčani – rekao je Bandić te dodao da je očekivao da će pobijediti na izborima jer Zagrepčani imaju kliker.

Kao u govoru u nedjelju nakon što je došao u svoj izborni Stožer, dotaknuo se parole svoje protukandidatkinje u drugom krugu, Anke Mrak Taritaš, koja je govorila – “Ili mi ili on”.

– Kad sam se vozio ovdje vidio sam te plakate “Ili mi ili on. Ja sam rekao ne mi li on, nego Zagreb zajedno. Smiješno je to, ali to govori više o njima. Ja mislim da će ti plakati brzo nestati. Moja im je preporuka da se ne sramote nego da to brzo skinu. Da je Zagreb “Ili mi ili on” onda u Zagreb ne bi nitko došao. Zagreb su gradili sinovi i kćeri hrvatskih ljudi ma odakle god došli – zaključio je Bandić.

Pozvao je Bandić ponovno skupštinske zastupnike na suradnju, ponovivši i da je spreman odreći se bilo kakvih čelnih mjesta u gradskom parlamentu samo kako bi ta suradnja mogla biti ostvarena.