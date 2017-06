Treba li jedan od najljepših zagrebačkih trgova i dalje nositi ime Josipa Broza Tita ili bi mu trebalo vratiti staro ime – Kazališni, ili možda Sveučilišni trg, Zagrepčani će vjerojatno odlučiti na referendumu kojega zagovara gradonačelnik Milan Bandić. No referendumu se protivi i ljevica i desnica – ljevica ne želi referendum jer ne želi ni promjenu imena, a desnica ga ne želi jer samo i isključivo traži promjenu. Za promjenu imena Trga maršala Tita je i Željka Markić s kojom smo o tome i razgovarali…

Treba li mijenjati ime Trga maršala Tita?

Apsolutno treba promijeniti ime Trga maršala Tita u Kazališni trg i skinuti tu sramotu da glavni grad Hrvatske ima trg koji nosi ime zločinca.

Kako je moguće da znamo što je sve Tito radio s neistomišljenicima, a da danas postoje toliki njegovi branitelji koji se protive promjeni imena?

Tito je bio diktator na čelu jedne jedine partije koja je vodila komunistički režim u kojem je ubijeno, kažu naši demografi, oko 300 tisuća ljudi. Da ne govorimo o progonu političkih zatvorenika, pa i do 90-ih godina. Dakle, nema sumnje oko toga da je on zločinac, da je diktator, a oni koji ga brane brane neke svoje pozicije i privilegije koje imaju u hrvatskom društvu. Neprihvatljivo je u demokratskom društvu, i suprotno odlukom Vijeća Europe, da se nekoga tko je vodio komunistički režim pokušava amnestirati od odgovornosti i držati ime trga. To je kao da netko predloži da se napravi referendum o tome može li se trg zvati po Musoliniju, Hitleru ili Paveliću. To je potpuno neprihvatljivo, nema razumnog objašnjenja za takvo nešto.

Kažu Titovi “branitelji” da je on puno toga dobroga napravio pa tako pravdaju ono loše što je radio, kako to komentirate?

Nemoguće je opravdati nečije zločine i ubojstva nekim drugim stvarima koje je on prije toga ili poslije toga radio koje su bile u redu. Pa to je nedopustivo, to je relativiziranje ubojstva i zločina, da čovjek može, ako si dobar u jednome, ubijaš one s kojima se ne slažeš, ali radiš neko opće dobro – i onda je to u redu. Pa kakav je to sustav i na koga se on u povijesti odnosi osim na Tita.

Na Dan antifašističke borbe na Trgu maršala Tita organizira se i skup potpore imenu tog trga, a neki su putem svog Facebooka čak i zaprijetili “skidanjem glava” ukoliko dođe do promjene imena?!

Te najave samo potvrđuju da oni koji sebe prikazuju antifašistima, koji su protiv fašizma, zapravo su zagovaratelji komunizma, i to je ono što je problem. Ja se potpuno slažem s antifašistima, antifašizam je doista vrijednost oko koje se svi okupljamo, ali zaštita komunizma i izjednačavanje antifašizma i komunizma je potpuno neprihvatljivo. I oni koji će biti na tom trgu u stvari pokušavaju rehabilitirati jedan zločinački režim, a prema tome se trebamo odnositi kao da netko pokušava rehabilitirati ustaški režim, na isti način.

A da se Trg maršala nazove Trgom antifašističke borbe?

Taj trg se treba zvati kako se zvao kako ga je prvotno nazvala zagrebačka Gradska uprava, a to je Kazališni trg. Sve drugo bi predstavljalo ulagivanje onima koji pokušavaju revidirati povijest i reći nam da je lijeva diktatorska država, da je lijevi fašizam prihvatljiv, a desni nije – no to je jedno i drugo isto.

Milan Bandić predlaže referendum na tu temu, što o tome mislite?

Ja se nadam da će gospodin Bandić kao iskusan političar imati dovoljno jasnu sliku koliko je važno pokazati da on ne brani Tita niti komunizam niti zločine koje je napravio i da će donijeti odluku kao gradonačelnik te da se odgovornost neće prebacivati na građane.

Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović traže preimenovanje Trga i protive se referendumu?

Neprihvatljivo je da se na referendumu odlučuje o tome da li će se Trg i dalje zvati prema zločincu, to je neprihvatljivo u bilo kojem civiliziranom društvu.

I vi se tome protivite?

Ja se protivim tome da se može pokušati kroz referendum obraniti da je Tito bio zločinac. Pa s tim trebamo završiti, prestati pričati o partizanima i komunizmu, ali mi možemo o tome jedino prestati ako se o tome ostvari društvena pravda. To se mora temeljiti na istini, pa ne možemo mi lagati o Titu da bismo se ulagivali nekim biračima. To je neprihvatljivo. Ako birači misle da se Tita treba pravdati, trebamo im poslati poruku da je to neprihvatljivo. Jednako kako postoje birači koji misle pravdati Pavelića. I jedni i drugi birači trebaju dobiti jasnu poruku od odgovorne politike da je to neprihvatljivo. Čovjek je bio zločinac, po zločincu se neće zvati trg u Zagrebu.

Ako će se ići na referendum, potrebno je da na njega izađe većina od ukupnog broja birača. To je gotovo znanstvena fantastika, pa ni na prvi krug lokalnih izbora nije izašlo toliko birača, a na referendume tradicionalno ljudi izlaze slabije nego na izbore?

Gledajte, to sve s referendumom je izbjegavanje preuzimanja odgovornosti. Zna se tko odlučuje o imenu ulica i trgova, taj i treba preuzeti odgovornost – ili stati iza toga da se Trg i dalje zove po zločincu Titu ili promijeniti ime, i za jedno i za drugo potrebna je odgovornost. Ako netko upravlja ovako velikim gradom, s ovolikim budžetom, onda valjda može odlučiti i kako će se Trg zvati.