I dok se 30 dana od drugog kruga izbora mora održati konstituirajuća sjednica Gradske skupštine, dakle, do 4. srpnja, još se ne zna tko će gdje sjediti, odnosno, tko će biti oporba, a tko skupštinska većina. Znamo da je Milan Bandić sa svojom listom osvojio 14 mjesta u zagrebačkom parlamentu, jedno više od liste SDP-a i HNS-a. Osam mjesta osvojila je lista Sandre Švaljek i HSLS, 7 ona HDZ-a, 5 Brune Esih te 4 inicijative Zagreb je naš.

Milan Bandić nakon što je proglasio pobjedu na izborima u nedjelju, u svom je govoru pozvao sve gradske zastupnike na suradnju u Skupštini po pitanju za grad važnih projekata, a obećao je skupštinarima i da će se on, odnosno, njegovi zastupnici odreći svih vodećih pozicija u Skupštini, dakle, predsjedničkog i potpredsjedničkih mjesta, samo kako bi ta suradnja bila ostvarena.

Vjerojatno novi-stari gradonačelnik ne bi tako zborio da je rezultat izbora za gradski parlament malo drugačiji. No nije, pa ni s dosadašnjim partnerom – HDZ-om, nema dovoljno za većinu. Bandić i HDZ zajedno imaju 21. zastupnika što znači da im ih nedostaje još najmanje pet ne bi li imali većinu.

Gdje će ih naći, vidjet ćemo. Sandra Švaljek i Darinko Kosor tvrde da kod njih sigurno neće jer oni planiraju Bandiću biti najčvršća opozicija i otklanjaju bilo kakvu mogućnost suradnje s gradonačelnikom, pa i u obliku tihe koalicije, dogovora ili pojedinaca koji bi mogli dizati ruke za gradonačelnikove prijedloge.

– Poštovani predstavnici medija, nakon drugog kruga izbora za gradonačelnika Zagreba poručujemo da će zastupnici Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a u Gradskoj skupštini biti snažna i odlučna opozicija Milanu Bandiću i njegovoj upravi. I dalje ćemo beskompromisno zastupati vrijednosti koje smo isticali u kampanji za izbore za gradonačelnika i Gradsku skupštinu te se suprotstavljati postojećem načinu upravljanja i vladanja Zagrebom – izjavila je Sandra Švaljek u priopćenju poslanom medijima, a isto je rekao i Darinko Kosor na press konferenciji sat i pol nakon što su mediji dobili to priopćenje.

Kosor sumnja da će s Bandićem i HDZ-om otići i Bruna Esih. S njenih 5 zastupnika, Bandić i HDZ imali bi točno 26 ruku. No Bruna Esih i njen tim još uvijek nisu sigurni kako će se postaviti po tom pitanju i ne žele trenutno ništa otkrivati, no podsjetimo da su izjave nezavisne kandidatkinje po tom pitanju bile, ovisno o trenutku, vrlo različite.

– Nisam ni sa kim razgovarala, ni sa kim ne mislim razgovarati, za sada, i nakon izbora mogu sigurno reći da neću koalirati s Milanom Bandićem – rekla je Bruna Esih za portal Dalje 30. ožujka.

No to je bilo neposredno nakon što je ušla u utrku za Zagreb. Kada je postalo jasno da će biti iznenađenje izbora, da će biti bolja od HDZ-ovog Drage Prgometa, a da će i sa značajnim brojem zastupnika ući u Gradsku skupštinu, promijenila je mišljenje o mogućnosti suradnje s Bandićem.

– Ima vremena, vidjet ćemo kako će stvari stajati, zna se koji su naši stavovi, dakle, sigurno se nećemo prodavati za fotelje i za siću kao što to rade drugi, ali nekakvi razgovori koji bi s ciljem odgovornog vođenja politike ne samo da su mogući nego su i stvar onoga zbog čega smo se kandidirali, i za Skupštinu i za gradonačelnika. Ako želiš sudjelovati u politici, onda se ne možeš ponašati kao Živi zid i ne sjedati ni sa kim – rekla je za Dalje Bruna Esih 23. svibnja, no tada je i oštro kritizirala Bandićev stav naspram Trga maršala Tita.

– Anka Mrak Taritaš je otvoreno rekla da nije za promjenu imena, i ja to cijenim kao mišljenje sa suprotne strane, kao mišljenje ljevice. Kada ona to izgovori, njeni birači to znaju. Dakle, to nije moje mišljenje, ali ja cijenim to što je žena izrazila svoj stav, a ovo kad pokušavaš biti sve i svidjeti se svakome, onda po meni nisi nitko i ništa – dodala je Bruna Esih u izjavi portalu Dalje 23. svibnja.

Darinko Kosor, pak, iako misli da će skupštinsku većinu u novom sazivu činiti Bandić, HDZ i Bruna Esih, ne otklanja ni mogućnost da netko od razočaranih pojedinaca ljevice (misleći pritom na SDP, op.a.) podrži Bandića.

– Ne, nitko od nas neće podržati Bandića, nema šanse. S druge strane, mislim da će zanimljivo biti vidjeti kako će Bandić okupiti većinu, i mislim da će rad Skupštine biti malo drugačiji nego u prošlom sazivu, da se odluke neće donositi baš onako kako to Bandić želi i kako je navikao – rekao je za Dalje vršitelj dužnosti predsjednika zagrebačkog SDP-a i zastupnik u budućem sazivu Skupštine Saša Molan.

Bandić, s druge strane, itekako ima s čime tržiti. Kako doznajemo, neposredno prije izbora, Zagrebački holding donio je novu organizaciju bez sistematizacije, što znači i otvaranje mogućnosti novih zapošljavanja u Holdingu. Naravno, to ne znači da će se zapošljavati stranački podobnici, no ne znači ni da neće, a dobro znamo kako je za prošlog saziva u gradskoj mega-tvrtki zaposleno preko 150 ljudi, uglavnom pripadnika stranaka čiji su skupštinski zastupnici dizali ruke za Bandićeve prijedloge.