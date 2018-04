U vinskom hramu Bornstein Wine Bar & Shop na zagrebačkom Kaptolu odličnog vina, zanimljivih jela i naravno dobre zabave ne nedostaje već gotovo dvadesetak godina. Kad u goste dolazi Marijan Arman i donosi 6 etiketa iz svog podruma, a organizatorica Vina & Kina Jelena Bulum uz pomoć Alena Grozaja predstavlja 5 filmova nagrađenih s ukupno 9 (važnijih) Oscara – nemate puno vremena za rezervaciju svog mjesta!

Prašina oko Oscara se slegla i pravo je vrijeme za završni osvrt na nagrađene filmove u društvu prijatelja sedme umjetnosti, elegantnih vina Marijana Armana i slasnih zalogaja u produkciji vinoteke Bornstein. Vinski dio večeri otvorit će pjenušac Stanzia Brut, a nastavit će Malvazija, Malvazija Gran Cru iz 2016., Sauvignon Blanc, Teran Reserva iz 2015., a u proljetnu noć ispratit će nas Muškat. Između gutljaja i ponekog zalogaja moći ćete više saznati o “najljepšoj umjetnosti na svijetu” – kako svoj posao opisuje Arman – te naravno o njegovim vinima s osunčanih padina zapadne Istre.

Filmski domaćini Jelena i Alen preuzet će ulogu Jimmya Kimmela koji je vodio ovogodišnju, 90. dodjelu američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti i provesti nas kroz filmski set od pet filmova koji su ove godine dobili prestižne kipiće – pobrojat ćemo samo one “važnije”: Oblik vode (najbolji film, režija, scenografija, originalna glazba), Tri plakata izvan grada (glavna ženska i sporedna muška uloga), Skrivena ljubav / Call Me By Your Name (adaptirani scenario), Ja, Tonya (sporedna ženska uloga) i Fantomska nit (kostimografija).

Bornstein svoja vrata na Kaptolu 19 eno i flmofilima otvara u četvrtak, 5.4. u 19 sati – vidimo se!