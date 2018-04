Hrvatska će se od 6. travnja pridružiti popisu 28 zemalja za koje je međunarodni gastronomski vodič Gault&Millau pripremio nacionalni vodič u kojem će se naći 100 restorana, 100 vina i 50 POP lokala koji se uz kvalitetnu hranu ističu konceptom i posebanim doživljajem.

U potrazi za restoranima koji zaslužuju jednu do pet kulinarskih kapica koje predstavljaju ocjene, inspektori Gault&Millau prošle su godine anonimno 7 mjeseci obilazili Hrvatsku kako bi na temelju metodologije ocjenjivanja koju Gault&Millau razvija gotovo 60 godina i koja je jednaka u svim zemljama gdje postoji vodič, izabrali one koji zaslužuju mjesto na gastronomskoj karti Lijepe naše – istaknula je Ingrid Badurina Danielsson, direktorica Gault&Millau Croatia. Jedinstvena metodologija ocjenjivanja omogućava chefovima da objektivno usporede svoje kvalitete u odnosu na domaće i strane kolege.

Gault&Millau ocjenjuje restorane svih cjenovnih kategorija, prvenstveno na temelju kvalitete namirnica i pripreme jela, no osim nagrađivanja kulinarske izvrsnosti, hrvatsko izdanje vodiča dodatno ističe komunikaciju prema gostima s posebnim naglaskom na mogućnosti različitih načina plaćanja. Stoga je Mastercard, kao partner Gault&Millau-a inicirao dva projekta: uvedena je nova kategorija i nagrada Payment Excellence Awards s ciljem poticanja uvođenja elektronskih plaćanja u ugostiteljske objekte u Hrvatskoj, a dio restorana i POP mjesta iz vodiča ponudit će gostima posebne pogodnosti za plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama do kraja godine.

Relevantan i objektivan nacionalni gastronomski vodič ima i svoju elektronsku inačicu u obliku aplikacije za mobilne uređaje koja je već dostupna za download (iOS i Android platforme). Aplikacija koristi GPS i pronalazi restorane, vinske barove i POP mjesta u blizini te osim ocjena sadrži i detaljan opis lokala u svim zemljama koje Gault&Millau pokriva svojim nacionalnim izdanjima.

Osim predstvljanja vodiča, dan prije izlaska na police, 5. travnja u hotelu Westin će se dodijeliti i nagrade za najbolja ostvarenja u svijetu kulinarstva i to za: Velikog chefa sutrašnjice 2018, Chefa tradicijske kuhinje 2018, Mladog talenta 2018 powered by Metro Cash&Carry, Najbolji POP 2018 powered by Debic, te Payment Excellence Award restaurant i Payment Excellence Award POP powered by Mastercard.

Cijena vodiča Gault&Millau Croatia 2018 bit će 90 kn, a naći će se u prodaji od 6. travnja na odabranim INA benzinskim postajama.