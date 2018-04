Malo gospodarstvo Kolarić, smješteno na vinskoj cesti prema Svetoj Jani skriva i ne baš tako malu vinariju Kolarić koju vodi Franjo Kolarić s obitelji.

Franjo, kojeg će neki prepoznati iz reality showa Ljubav je na selu, malčice je izmijenio slogan i uz njegove etikete veže se moto Ljubav je u vinu. No to nikako ne znači da je Franjo odustao od one prve ljubavi, jer je u sretnoj vezi sa suprugom (koju nije upoznao u emisiji) i bez čije pomoći i razumijevanja sigurno ne bi uspio od malog gospodarstva izgraditi pravo malo vinsko carstvo. Kolarić trenutno ima 6 hektara vlastitih vinograda u kojima njeguje više od 30.000 čokota, zavidni vinski podrum gdje priprema više od 90.000 litara vina raznih sorti i više etiketa i koji se neprestano širi i unaprjeđuje. Pored podruma nalazi se kušaona vina i restoran s domaćom kuhinjom za stotinjak gostiju iznad kojeg se zadovoljni posjetitelji mogu i odmoriti u jednoj od 15 rustikalno uređenih soba s 4 zvjezdice. Restoran se koristi za razne prigode, od poslovnih do obiteljskih, a osim domaćih, pretežito mesnih jela, u ponudi imaju i vegetarijanska i veganska jela, pa ne čudi da su Kolarići vlasnici zlatne plakete Suncokret ruralnog turizma Republike Hrvatske kao najbolje gospodarstvo za pripremu hrane i vina.

Gospodarstvo postoji već dugi niz godina, a obitelj podno Japetića posjeduje i ljetnikovac Grofa Erdödya, izgrađen 1656. godine s čije se terase pruža uzbudljiv pogled na svetojanska sela i vinograde, gdje Kolarići nude samo autohtone specijalitete kraja po obiteljskim recepturama i naravno, vrhunska vina.

Vina Kolarić još uvijek nema u širokoj prodaji, ali se mogu naći u restoranima, većinom na obali, te naravno, u njihovim restoranima. Etiketa pod kojom se dio vina premium kvalitete i ograničenih serija, te otmjeni pjenušci pojavljuju posljednjih godina je Coletti, izvedenica prezimena koju je skovao prijatelj iz Italije kad ga je oslovio s Francesco Coletti.

Vinarija Kolarić postaje pravo odredište za ljubitelje vina, za što je najviše zaslužan sam Franjo koji se brine o svakom gostu, pa je tako i ovaj put sudjelovao u pripremi hrane na otvorenom ognjištu u dvorištu, te prezentirao čak 17 etiketa, od pjenušca pa sve do Zelenog silvanca starog 21 godinu od kojeg je sačuvao još dvjestotinjak boca. Bilo je to prvo Franjino vino kojeg je sam proizveo nakon što mu je otac ponudio vođenje vinarije sada već davne 1997. godine.

Degustacijski slijed započeo je pjenušcem Coletti Rose brut, proizvedenim klasičnom metodom od 60% crnog pinota, 20% chardonnaya i 20% portugizca, pitak, suh i svjež, uz kojeg nam je Kolarić otrkrio da mu je namjera od portugizca napraviti “pravo”, ozbiljno vino. Niz je nastavljen vinom kojem ne nedostaje svježine premda se zove Stare sorte, napravljeno od sorti iz starih plešivičkih vinograda na koje se teško može naići, a od kojih se još rijeđe danas pravi vino: plavec žuti, šipelj, štajerska belina i kraljevina. Vino koje se nekad pilo kao kućno vino, danas je glavni hit, tankog je tijela, mineralno i s kiselinama tek u naznakama pa sjajno paše uz tešku hranu. Neuburger iz 2016. godine koji je uslijedio bio je logičan nastavak, jer se radi o još jednoj staroj sorti koja je klon bijelog pinota i zelenog silvanca.

Pinot sivi je sorta koju Kolarić posebno voli i najveći broj njegovih vina i pjenušaca baziran je upravo na njoj: Coletti pinot sivi classic iz 2017. i hladno macerirani Coletti pinot sivi iz 2016. (grožđe odnosno mošt hlade se suhim ledom, čime se odgađaju oksidacija i fermentacija). Osim hladne maceracije, Franjo je uveo još jednu novost u proizvodnji svojih vina, a to je sur lie metoda koja traži da vino bez pretakanja, ali uz redovito miješanje ostaje u bačvi oko 12 mjeseci na svojim prirodnim kvascima i vlastitom talogu.

Nakon pinota, na red su došli macerirani Coletti rajnski rizling iz 2016., Coletti chardonnay 2016 proizveden već spomenutom sur lie metodom, te četiri vina izravno iz bačve: Chardonnay 2017, Crni pinot 2016 i Portugizac koji je ovojio zlatnu medalju u Mađarskoj, te Crni Pinot (Rosé With Love) iz 2015. godine čije se punjenje u boce očekuje za koji dan.

Sve je to bio uvod za Sivi pinot iz 1.200 litarske amfore u kojoj je ostavljeno oko 3 tone prvoklasnog grožđa (“svaka se bobica pregledavala i izbacivala ako nije bila savršena”) kako bi fermentiralo otprilike dvije godine i tek tada krenulo u daljnju obradu, nakon koje slijedi bar još dvije godine odležavanja u drvenim bačvama i onda još par mjeseci u bocama. Netom izvađeno iz amfore čiji je otvor dodatno zaštićen slonovom masti, ovo vino – premda je od bijele sorte, ali je zbog fermentacije na bobicama tamnije ružičaste boje – gotovo nema mirisa, ali je punog, već sada snažnog okusa i jasno je da se radi o vinu velikog potencijala.

Kad zbrojite godine čekanja da bi se vino našlo na tržištu, uz rizik da nešto pođe po zlu i početne troškove nabave amfore iz Gruzije i njene ugradnje, postanete svjesni činjenice da vinarenje nije nimalo jeftin sport…

Nakon vina iz amfore pomislili smo da nas više ništa ne može iznenaditi, ali prevarili smo se, jer ljubav koju Franjo iskazuje prema sivom pinotu posebno je vidljiva u Selection sivi pinot etiketi With Love (S ljubavlju), mirnom ružičastom vinu za koje kaže da nije ni bijelo a ni ružičasto, pa se šali da ga se može zvati i brose.

Za kraj, na red su došla slatka vina od čistog sivog pinota – kasna berba Ivana slatkica, da bi sve završilo kako je i počelo – s još malo pjenušca.

Nakon kušanja svih 17 vina, potpuno nam je jasno zašto se Franjo odlučio svojim gostima ponuditi i smještaj – Zagreb nije daleko, ali put zna postati i krivudav ne pripazite li na količinu degustiranih vina…