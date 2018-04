U šarolikoj ponudi zagrebačkih sushi restorana i barova, Ginger Sushi u Dugavama izaziva svoje goste ponudom “All you can eat” za 149 kn po osobi.

Prvi je Ginger Sushi bar otvoren još 2013. godine u Masarykovoj ulici, a vlasnici Adriana i Zvonimir Dobrović tri su godine nakon toga otvorili i drugi i to u zagrebačkim –

Dugavama! Mali i minimalistički uređen prostor postao je domaćinom All you can eat akcije koju domaćini opisuju kao svojevrsnu društvenu igru. Akcija traje već neko vrijeme i potrebno se prethodno naručiti jer ipak – stol je zauzet dulje vrijeme, ovisno o brzini kojom u sebe možete potrpati japanske delicije. Na repertoaru su osim sushija i miso juha, edame (mlade mahune soje) i goma wakame (alge s chilijem i sezamom).

Nakon što se udobno smjestite za stol sjedeći na Tabushi tabureu, ljubazna i za razgovor raspoložena konobarica donosi papir na kojem ne potpisujete izjavu o odricanju odgovornosti u slučaju da se prejedete već s popisom delicija koje možete naručiti. U jednom napadu na kuhinju možete naručiti najviše 20 komada pa treba malo

mozgati i dokučiti koliko čega će se naći na tanjurima. Birate između nigiri sushija koji su nešto veći pa ih naručujete po komadu (tuna, losos, ebi, brancin ili sipa), te uramaki (california, tuna avokado, losos avokado, nordica, ebi tempura ili spicy tuna) i hosomaki sushija (tuna, losos, avokado ili krastavac) koji dolaze u formacijama od pola tuceta.

Našu smo sašij sashimija koliko možeš avanturu (ok, ok, sashimi nijesushi, ali zorno opisuje način na koji manje-više svi navale na smotuljke koji japanskom preciznošću stižu ispred njih) započeli miso juhom. Miso je temelj japanske kuhinje i poslužuje se bez obzira na doba dana gotovo uz svaki obrok. Crvena pasta (aka miso) od fermentiranih sojinih zrna i riže bila je prikladno slana i upotpunjena povrćem i tofuom. Jušno zagrijavanje je bilo pri kraju kad smo dobili prvi borbeni kompletić u izabranoj kombinaciji od 8 nigirija i 5 uramakija (ukupno njih 38). Oduševili smo se uramakijem odzačinjene tune i nigirijem od sipe, sjajno blještećih i glatkih komada sipe posloženih na ljepljivu rižu, pa smo njih ponovili i u drugom naletu. Ebi nigiri s rakovima su također ostavili dobar dojam i još više ispunili očekivanja kad su dotakli naša nepca. Malo smo jedino ostali zatečeni veličinom uramakija – morate zaista dobro zijevnuti ako ih mislite u jednom potezu strpati u usta.

Slasno mljackajći naručene sushije iz drugog stupca, zaključili smo da smo dovoljno zagrijali prste i iskoordinirali finu motoriku upravljanja štapićima pa smo iksić stavili i ispred goma wakame algi i edame sojinih mladih mahuna. Mahune su slatkaste poput mladog graška, a u algama možete uživati zabavljajući se štapićima dok zapravo tražite predah prije nego stavite “x” i u treći stupac.

Premda savjetujemo izbjegavanje jedite gladne oči, jedite pristupa – ni sami ga nismo izbjegli i u trećoj koloni znak nepismenih se pojavio kraj još četiri nagirija i hosomakija. Budući smo jakne objesili na vješalicama, pri ruci nismo imali dovoljno velikih džepova u koje bi možda i utrpali višak naručenih rolica pa smo prionuli rješavanju nagomilanih problema i u sučevoj nadoknadi i bazaiiiiii poklik počistili tanjure…

Mi smo ih sašili ukupno 55…, netko uz vino, netko uz pivu, no olakšanje je bilo istovjetno s obje strane stola.

I za kraj, konobarica će vas odmah na početku upozoriti da sve što ne pojedete, a naručili ste – morate dodatno platiti pa već spomenuti pristup “jedite gladne oči, jedite…” nije preporučljiv!