U organizaciji Jelene Bulum, u zagrebačkoj vinoteci i wine baru Bornstein ovaj smo četvrtak trostruko uživali jer su se na repertoaru osim zanimljivih osvrta Alena Grozaja i Martina Milinkovića na nekoliko ovogodišnjih Oscarovaca našla i elegantna vina istarskog vinara Marijana Armana te bruschette iz maštovite kuhinje na adresi Kaptol 19.

U eno-filmsku večer uveo nas je Armanov pjenušac od malvazije Stanzia Brut, intenzivan i suh s naznakama voća, mnogobrojnih, intenzivnih mjehurića. I dok smo čekali prvog Oscarovca večeri, Skrivenu ljubav (Call Me By Your Name), sommelier Siniša Škaberna započeo je degustaciju spajajući emocije iz filma s onima u čaši, a na stol je došla prva od nekoliko inačica bruschetta.

Uz svježe rajčice na bruschetti, i jednako svježu Malvaziju istarsku podsjetili smo se na svježinu ljetnih večeri u jednom malom talijanskom selu prikazanih u prvom fimu večeri u kojem sedamnaestogodišnji Elio proživi svoj prvi gay flert i iskusi prvi poljubac, razigran i senzualan baš kao i Armanova Malvazija…

Vinogradi Marijana Armana ne samo da se nalaze na jednom od najljepših položaja u Istri, već su i jedni od starijih, što se posebno osjeti u Malvaziji Gran Cru iz 2016., zrelom, ozbiljnom vinu koje svoj karakter može zahvaliti i stoljetnim, originalnim lozama malvazije. Tri plakata izvan grada, crna komedija u kojoj fenomenalna Frances McDormand pokreće pravi mali rat protiv policije, a na kraju i protiv cijeloga gradića Ebbinga u državi Missouri perfektan je izbor uz Gran Cru – i vino i film vas obuzimaju polako, da bi nakon kratkog vremena pokazali koliko su višeslojni i prepuni obrata.

Usklađen izbor vina i filma nastavljen je Fantomskom niti, zaista osebujnim filmom u kojem Daniel-Day Lewis igra krojača perfekcionista kojem je nesavršenost glavna preokupacija, uživa u njenom pronalaženju, ali biva osupnut ružnoćom kad je pronađe. Ovaj put, film i vino nisu imali sličan karakter, već naprotiv: napeti odnosi među likovima ublaženi su nježnim i finim Sauvignon blancom, čvrstog tijela i baršunaste strukture kojeg je prepoznatljivim stilom opisao Siniša Škaberna.

Dvije posljednje kombinacije ponovo su savršeno sljubile karaktere vina i filma, pa je tako Teran Reserva 2015., predstavljen uz film Ja, Tonya. Vino precizno pogođenih kiselina, izraženog mirisa, te bogatog, snažnog i postojanog okusa najprije šumskog voća a onda na nepcu slijedi eksplozija okusa čokolade, kave, duhana i zelenog papra. Zaglušujuća zvučna kulisa “urnebesne tragedije o uspjehu” kako je film predstavljen u on-line magazinu Indiewire poklopila se tako s okusnom lavinom u našim ustima. Nakon Armanovog Terana teško da ćete napraviti trostruki axl kao Tonya Harding, no sigurno nećete zaboraviti ni ovo zaokruženo vino, ali ni Allison Janney koja je za ulogu majke omražene klizačice dobila i Zlatni globus i Oscara kao najbolja sporedna glumica.

Za kraj, dočekao nas je ovogodišnji dobitnik Oscara za najbolji film – Oblik vode – kojem je idealan partner bio poluslatki Muškat bijeli, harmonično vino nježnih voćnih i cvijetnih aroma koje su stvorile neobičnu povezanost vina i romantične, čudnovate fantazije o zabranjenoj ljubavi žene i neobičnog stvorenja iz morskih dubina.

Filmoljupci već neko vrijeme mogu uživati u filmovima uz čašu vina u nekim od kino dvorana, no poseban je gušt pijuckati odabrana vina uz znalački izbor filmova u gornjogradskoj vinoteci i wine baru Bornstein: atmosfera, znalački komentari i vrckave upadice dovoljna su pozivnica na novo druženje.