U bistrou u samom centru grada, pored svevremenskog Alcatraza, iz čak 16 točionika pivovaraThe Garden Brewery istače svoj cijeli arsenal craft piva (njih čak 14) te po dva piva iznenađenja koja će se mijenjati u skladu s interesima pivopija. Osim pivama, u The Garden Bar & Kitchen bistrou već udomaćeni zagrepčanec Nick Colgan posebnu je

pažnju posvetio i hrani te za konzultanticu zaposlio energičnu cheficu Prisku Thuring. Osim što pomaže savjetima, Priska trenutno svaki utorak priprema meni s njenim potpisom kojeg nikako ne smijete propustiti tim više što njenih gostovanja ima ograničen broj!

Priska je osmislila naoko jednostavan meni, s nekoliko glavnih jela i raznolikim izborom malih zalogaja, ali svi s jednim ciljem: za svaku istočenu pivu na jelovniku mora postojati zalogaj koji istočenom craftu savršeno odgovara.

“Koncept puba u kojem se i dobro jede kod nas još uvijek nije zaživio i gosti većinom dolaze na čašu ili dvije craft piva” – otkriva nam Priska u kratkom razgovoru i nastavlja: “Meni je fora jedan dan u tjednu provesti ovdje i pripremiti meni s tri jednostavna jela od namirnica s Dolca i malih OPG-ova i pripremiti ih i prezentirati na neuobičajeni način. Premda je kod mene došlo do zasićenja i nastojim se malo odmoriti, autorski utorak mi je trenutno gušt, jer mogu raditi po svom.”

Premda je uz svako jelo preporučen i neki craft, Priska je u suradnji s pivarima sparivanju prišla na drugi način: “Simon Wallen preporuča pivo kojemu je zadatak nakon svakog slijeda rasčistiti nepce i pripremiti ga za sljedećejelo. Jedino kod deserta nastojimo u ustima stvoriti pravu, veliku bombu okusa u kombinaciji s pivom.”

Na prvom Menu takeover w. Priska Thuring & friends za Prvi maj Priska je pripremila rižoto od medvjeđeg luka kao predjelo, ️svinjska rebra s pečenom mladom mrkvom i pečenim krumpirom kao pravi lagani prvomajski ručak, te ️jabuke s kremom od vanilije. Jednostavno, a efektno!

Ovaj utorak slijed je otvoren poširanim jajima s pancetom, mikro zelenilom i aioli umakom, uz osvježavajući obrat u klasičnom stilu kojeg nudi The Garden Saison 2.0. Kako obožava indijsku hranu, Priska je za glavno jelo pripremila tandoori piletinu, ragu od leće s bobom i korijenastim povrćem, nakon koje osvježavajući i pitak The Garden Pilsner pripremi nepce za jednostavni čokoladni brownie s jagodama. The Garden Choco Porter, lagano gorak i rijedak zaokružuje ovaj pivsko-gastronomski užitak zbog kojeg se utorak čini manje dosadnim danom na početku tjedna.

Na nešto više od 220 kvadrata na dvije etaže, u industrijski uređenom ambijentu, arhitektica Željka Pavlinović koja je Colganu pomogla oko uređenja osmislila je i posebnu prostoriju za manje grupe u kojoj je moguće organizirati i pivski fine dining za 12-ak osoba, a goste u lokalu i na terasi za pedestak gostiju zabavlja netko od poznatih DJ-eva.

Za piva je i dalje zaslužan novozelanđanin Nick Calder-Scholes, koji se drži provjerenog recepta nefiltriranih i nepasteriziranih piva s lokalnim i prirodnim sastojcima zbog kojih zagrepčanima nije problem potegnuti ni do Žitnjaka.

Sada se pivski trbuščići (da, da, oksimoron) mogu napuniti u samom centru grada, i kao što smo preporučili na početku, dolazak je obavezan, posebice utorkom kad okusne pupoljke možete zagolicati jednostavnim ali slasnim čarolijama Priske Thuring.

Piviliiii!!!