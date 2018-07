VAŽNO: zbog vremenske prognoze, festival će se održati tjedan kasnije, 5./6. srpnja!!!

Zagreb je svake godine bogatiji za bar 2-3 nova zbivanja, a sa sve većim brojem turista, nadolazeći InMusic već neko vrijeme ne predstavlja početak sezone kiselih krastavaca. Winelovers’ Street festival vina u Kurelčevoj ulici u režiji kluba Vinoljupci i glavne organizatorice Irene Lučić ove godine dovodi vinare kontinentalne Hrvatske u četvrtak, 5.7., a dan kasnije majstore s mora: Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Bez dobrih zalogaja između gutljaja vina (ili obrnuto), pa tako nekoliko puta, žive svirke uz koju možete i zaplesati ne bi bilo dobrih vibracija. OK, Beach Boysi su već neko vrijeme u penziji, ali dođite provjeriti atmosferu u uličici na samo pedesetak metara od glavnog gradskog trga.

Oba festivalska dana guštat ćemo uz proizvode Mliječno s potpisom: tvrdi sir Arhiva, Polutvrdi sir Zabreg, škripavac, dimljeni sir Zlatka i skutu.

Kako je popis (i opis) podulji, danas najavljujemo prvi dan, a sutra nastavljamo s rasporedom drugog dana open air wine festivala u Zagrebu Winelovers’ Street.

Četvrtak, 5.7. vina kontinentalne Hrvatske

Svijetli Dvori

Na četvrtom po redu Winelovers’ Streetu između ostalih u četvrtak će se predstaviti vinarija Svijetli dvori iz poznatog nam baranjskog etno-sela Karanac, koja njeguje tradiciju proizvodnje vina staru nekoliko stoljeća. Ime vinograda potječe još iz doba Ugarske vladavine kao Vilagos var, što u prijevodu znači Svijetli dvori. Dvora više nema, jer je na žalost srušen, no zadržan je podrum (gator) koji je zapravo bunar, te jedinstveni spomenik krajputaš iz 1846. godine čije je podizanje naredio pukovnik austrugarske vojske. Uz vinograd prolazi Turski put, negdašnja rimska cesta koja je išla od Batine do Belog Manastira, koju su obnovili turski osvajači, pa je među Baranjcima ostala upamćena pod nazivom Turski put.

Uz podrum starinskog izgleda i rustikalnom ambijentu, nedavno je otvorena kušaonica, te vinoteka u kojoj možete probati i kupiti i Decanterovim srebrom za 2018. godinu nagrađenu Izbornu berbu graševine 2015.

U Kurelčevoj ćete moći probati njihove četiri etikete: Rose (2017), Chardonnay (2017), Graševinu (2017), Graševinu premium (2017).

Vinarija Kutjevo

I vinarija Kutjevo je ove godine na Decanteru pokupila medalju: njihovo novo premium vino Maximo Oro berbe 2016 – osvojilo je broncu. Vrhunski je to cuvée, žute boje i zelenkastog odsjaja, zaokruženih te skladnih sortnih aroma koje krasi diskretna mineralnost. Punoća okusa otkriva skladno i ugodno tijelo osvježavajućih kiselina.

O Kutjevu sve manje više znate, a ako ste nešto i propustili, došećite do štanda: sigurno ćete dobiti odgovore na sva pitanja…

Uz Maximo Oro, kušat ćemo još i njihovu Vrhunsku graševinu (2017), Maximo brut pjenušac (2016), Pinot crni De Gotho (2015), te Kutjevački rose (2017)!

Kurija Budinšćak 1869

Još krajem 19. stoljeća, Mijo Budinšćak – dugogodišnji načelnik općine Sveta Jana, trgovac vinom i vrsni podrumar čije su vještine bile cijenjene od strane mnogih poznavatelja vina, kako vlasnika restorana i birtijaša, do gospode i običnih ljudi od Zagreba i Karlovca preko Slovenije i dalje, postigao je zavidne rezultate proizvodeći već tada vina od stolnih ali i kvalitetnih sorti. Na mirnim malunjskim bregima podno Japetića u svetojanskom vinogorju uspijevaju tako portugizac, lovrijenac, frankovka, kraljevina, šipelj, graševina i muškat žuti. Od grožđa sorte muškat žuti uz još neke druge sorte proizvodi vino kojem daje ime Muškatel čije ime se preko 100 godina zadržalo u obitelji. Jedina je razlika da je danas osnova muškat otonel, a ne muškat žuti.

Zanimljivo je da je osvajač Zlatne diplome davne 1928. na prvoj izložbi i sajmu vina u Zagrebu. Svoju ljubav prema vinu i znanje prenosi na potomke, posebice unuka Janka, a on opet dalje na sinove Velimira i Mladena. Danas tradiciju proizvodnje vina nastavljaju Ratimir i Zvonimir Budinšćak.

Od 1992. godine proizvode i prodaju vina u boci s vlastitom etiketom i oznakom kontroliranog podrijetla, a etiketu krasi slika kurije, rad akademskog slikara i velikog prijatelja obitelji gospodina Josipa Resteka.

Na Winelovers’ Street festivalu predstavit će nam Silvanac zeleni (2016), Silvanac zeleni (2015), kupažu Muškatel koju čine muškat ottonel, graševina, šipelj, kraljevina (2015), te Muškatel (2003).

Vina Kunčić

Na doslovno zadnjim metrima sjeverozapadne Hrvatske, u mjestu Banfi, gdje granica sa Slovenijom prolazi preko dvorišta i kuće obitelji Kunčić, smještena i vinski podrum. S terase njihove vinarije pogled puca na slovensko Pomurje i Mađarsku. Neprekidno ulaganje i usavršavanje dovelo je do proizvodnje vina izvrsne kakvoće, a predstavit će nam se s pet etiketa: Pušipel (2016), Muškat žuti (2017), Sauvignon (2017), Rajnjski rizling (2016) i Graševina (2017).

Nas posebno zanima Pušipel, vino autohtone sorte koja se probija na tržište – svakako probajte ovo pitko, blago kiselo vino s jakim cvjetnim i voćnim aromama, posebice zelene jabuke.

Vinarija Bartolović

U parku prirode Papuk, u samom srcu požeške Zlatne doline smjestila se vinarija Bartolović čiji se vinogradi prostiru na kutjevačkom vinogorju na 9 ha (i još 9 ha u suradnji s kooperantima). Spajanjem tradicije i modernih tehnologija uz veliku pažnju i ljubav prema grožđu i vinima, Bartolovići proizvode kvalitetna vina, zavidnog broja različitih etiketa.

Na Winelovers’ Street festivalu imat ćemo priliku kušati čak osam etiketa: Graševinu (2017), Kaptol graševinu (2017), Chardonnay (2017), Cabernet sauvignon (2016), Pinot crni (2012), Kaptol crni (2012) te Syrah izbornu berbu bobica.

Najviše se veselimo Kaptolu crnom, kupaži merlota, syraha i cabarnet sauvignona čija je posebnost da su trsovi posađeni na kamenom tlu nekih 400 m nad morem, a sur lie metoda dozrijevanja u barrique bačvicama daje mu snažno tijelo uz kompleksnu aromu.

Petrač vina

U srcu bijelog Zagorja, na Hršak bregu – djedovini obitelji Petrač – vrhunski je terroir za crne bordoške sorte. Pravi Zagorci, Petrači su znali u što se upuštaju kad su odlučili zaokružiti u početku mali obiteljski vinograd na bar 10 ha, jer svakom je zagorskom vinogradaru sasvim normalno potrošiti pola dana samo na obilazak svojih, po pitomim bregima raštrkanim vinogradima, a priče o njihovoj tvrdoglavosti, posebice kad se radi o zemlji i mejama nisu preuveličane – autor ovog teksta s tri je obiteljske strane purger, ali ona jedna, tvrdoglavo zagorska svako malo preuzme glavnu ulogu…

Pa ipak, uspjeli su!

Danas je na jedinstvenoj parceli posađeno oko 40.000 čokota, od kojih većina otpada na jedinstvenu lozu koja se tradicionalno uzgaja na ovim terenima: Guyot. Međutim, 2003. i 2004. godine Petračevi su odlučili zasaditi crvenu Bordeaux sortu grožđa s kojom postiže znatan uspjeh na međunarodnim i lokalnim natjecanjima i danas se te sorte preporučuju saditi ne samo u okolici Zaboka, već i u cijelom Zagorju. Petračevi imaju zasađeno 22.000 čokota cabernet sauvignona i 4.000 čokota merlota! Zelena berba u kasnoj jeseni znači i manji prinos, ali jamči kvalitetu budući karakteristike zagorskog teritorija omogućavaju bobicama zadržavanje vitalne kiseline pa grožđe sazrijeva ravnomjerno i potpuno.

Grožđe putovanje iz vinograda do podruma prolazi prirodnim padom, u skladu s gravitacijom: od odvajanja grožđa s peteljki i višednevne maceracije na masulju, sve do odležavanja vina u tišini najniže razine suvremenog podruma kapaciteta većeg od 200.000 litara u kojem se vina se i čuvaju do trenutka kad su spremna za tržište. Naglasak se stavlja na očuvanje primarnih sortnih aroma, zbog čega je fermentacija temperaturno kontrolirana. Sva vina prolaze kontroliranu maceraciju, dok crna obavezno prolaze malolaktičnu fermentaciju te odležavaju dijelom u velikim bačvama slavonskog hrasta zapremnine 2.000 litara, a dijelom u barrique bačvicama francuskog hrasta (Allier).

Na Winelovers’ Street festival donose nam svoje četiri etikete: Cuvee Karizma (2016), Graševina (2017), pjenušac BregH rose, te pjenušac BregH Chardonnay.

Napenalili smo se na BregH, proizveden od chardonnaya, klasičnom, šampanjskom metodom vrenja u bocama. Degoržiran nakon 30 mjesečnog odležavanja na kvascima i postizanja elegantne kremoznosti, fascinira voćnim aromama i svježinom, koje zaokružuje zrela nota pravovremene berbe.

Svim vinoljupcima kojima je čaša uvijek napola puna, možda najkraća, ali svakako najvinorodnija zagrebačka ulica krajem idućeg tjedna bit će glavna destinacija u gradu! Dolazak obavezan!