Purger po baki – chef Dejan Markus – pred par je godina zamijenio menadžersko mjesto u beogradskom hotelu Palace zagrebačkim ulicama: uz vinoteku u samom centru grada, Dejan je sredinom srpnja otvorio jedinstveni gastronomski raj Servus! s ponudom – knedli.

Markus je godinama kuhao s poznatim osobama u jutarnjem kulinarskom showu Kuvati srcem na beogradskoj televiziji, no vremenom se zasitio i počeo se baviti drugim stvarima. Srećom, nije zaboravio kuhati i na veliku radost Zagrepčana vratio knedle u Zagreb zajedno s pomalo zaboravljenim purgerskim pozdravom servus kojeg je zamijenio bok!

Knedle su sastavni dio brojnih kuhinja s ovih prostora i poslužuju se kao glavno jelo ili kao desert u hrvatskoj, slovenskoj, srpskoj, austrijskoj, njemačkoj, mađarskoj i češkoj kuhinji, a osim od krumpirovog tijesta, mogu se praviti od griza, pa čak i od starog kruha.

Knödl je u posljednje vrijeme u Zagrebu bilo moguće pojesti za vrijeme Adventa samo u obliku austrougarske delicije koju poznajemo kao germknedle. No ove se planinske okruglice rade na potpuno drugačiji način od običnih knedli i u načelu su teške i žilave: rade se od dizanog tijesta, kuhaju na pari i pune se pekmezom od šljiva te prelijevaju rastopljenim maslacem i posipaju mljevenim makom i šećerom. Stoga nas je posebno razveselila činjenica da u Servusu knedle rade po tradicionalnoj domaćoj recepturi: tijesto se radi samo od brašna i krumpira, bez mlijeka i kvasca (germe), a filaju se cijelim komadima šljiva, marelica, malina… “Vodili smo se željom da gost vidi čime je knedla punjena – ispočetka nam se činilo da će to biti komplicirano provesti u djelo, no kad su i kuhari(ce) izjavile da je i njima tako lakše, a slastica ukusnija – znali smo da smo donijeli dobru odluku” – objašnjava Markus i odlazi u kuhinju pripremiti novi set okruglica za kuhanje u kipućoj vodi.

Carstvom knedli trenutno caruju samo slatke verzije: preporučujemo da počnete sa standardnim knedlama punjenim šljivama (u svakoj su 4 polovice šljive!), nastavite sigurnim favoritom klinaca – okruglicama punjenim Nutellom i lješnjakom, a onda se prebacite na voćne arome: malina i bijela čokolada, kupina i tamna čokolada.

Za ljubitelje čokoladica i keksa, Markus je osmislio Bounty i Oreo, a za kraj ostavite pijanu grehotu: knedle u kojima se skrivaju Griotte.

Neka vas ne iznenadi što Servus knedle nisu žilave, niti pravilnih oblika – svaka se radi ručno i pažljivo, a posip (crumble) je posebno pripremljen za svaku od knedli na meniju.

U iščekivanju povratka Zagrepčana s mora, za drugu polovicu kolovoza najavljeno je 5 knedli slanih punjenja: kao mesoljupce, najviše nas intrigira knedla s čvarcima, ali i ostala punjenja poput kulena i Zdenka sira, pršuta s feta sirom, pancete u paru sa suhom šljivom, te špinata s Mozzarellom zvuče zamamno.

Osim već najavljenih slanih, Markus otkriva da u skladu sa sezonskom ponudom svježih namirnica planiraju predstaviti po jedan novi okus, pa su nam već sada okusni pupoljci zatitrali na spomen šparoga, tartufa i sušenih smokvi.

Uz posebne tople čokolade Suavis bez glutena te premium toplu čokoladu na štapiću Rajska ptica koje čekaju hladnije dane, trenutno se u Servusu možete osvježiti limunadom ili izabrati između Suavis bio čajeva te čajeva Montea. U ponudi je i desetak kvalitetnih vina i sva su u ponudi i na čaše, dva pjenušava vina, a naravno ima i drugih sokova i alkoholnih pića. Na jesen u Servusu planiraju u ponudu uključiti i craft piva koja će savršeno odgovarati kuhanim slanim kuglicama.

Originalne knedle s potpisom po prihvatljivim cijenama (između 9 i 15 kuna) možete pojesti u Servusu ili ponijeti kući, a za one kojima se ne da prošetati do centra grada, u planu je i dostava. Terasa u prolazu Oktogon je trenutno okupirana skelama, no svejedno se ispred Servusa nalazi 8 stolova, pa ako vas put slučajno nanese kroz Oktogon i čujete da netko pozdravlja sa servus!, osvrnite se oko sebe i uđite u malu slastičarnicu u kojoj će vas uz starozagrebačke pjesme knedle vratiti u djetinjstvo i mirise kuhinje baka i prabaka…