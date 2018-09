Ispričavam se za onaj dio moje izjave koji se krivo mogao shvatiti i koji je radi nepreciznosti mogao neke dame i uvrijediti. Žao mi je što se to nije shvatilo u vezi s mojim altruzmom, ali na nekim nepreciznosti a i stilskim figurama ne treba inzistirati osobito ako nekoga mogu uvrijediti – izjavio je Milan Bandić na današnjoj sjednici Gradske skupštine tijekom rasprave o gradskoj strategiji borbe protiv nasilja u obitelji. Zahvalio se pritom i zastupnici Nove ljevice Radi Borić koja ga je svojom raspravom tijekom te točke, kako je rekao i “insprirala na ispriku”. Naime, od Bandića se javna isprika zbog njegove nedavne izjave kako bi on bio najbolja žena jer svima daje tražila i ranije od gotovo svih opozicijskih stranaka i političara no on ju je tvrdoglavo odbijao dati uz objašnjenje kako je neshvaćen.