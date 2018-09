Grad Zagreb i Zagrebački inovacijski centar vas pozivaju – prijavite se na Startup Factory predakceleracijski program i osigurajte si intenzivnu edukaciju, vrhunske mentore, poticajnu infrastrukturu i networking te sudjelovanje na Zagreb Connect startup konferenciji. Pet najboljih startupova osvojit će po 160.000 kn bespovratnih sredstava, a najbolji pitch Zagreb Connecta dodatnih 60.000 kn.

Prijaviti se možete na startupfactory.zicer.hr do ponoći 12. rujna.

Što je Startup Factory?

Startup Factory je prvi javno financirani predakceleracijski no equity program na području grada Zagreba i šire. Prije tri godine pokrenuli su ga Grad Zagreb i Zagrebački inovacijski centar (ZICER)* sa ciljem osnaživanja ekosustava za razvoj startup poduzetništva. Program pomaže startupovima na putu ka monetiziranju poslovnih ideja. Olakšava im poslovanje u fazi razvoja inovativnih proizvoda te širenja poslovanja na postojeća i nova tržišta, pružajući intenzivnu edukacijsku, mentorsku, promocijsku i infrastrukturnu podršku. Najboljim timovima osigurava i bespovratnu financijsku potporu iz fonda ukupne vrijednosti 800.000 kn. Pobjednici Startup Factoryja ove će godine biti izabrani i proglašeni 5. prosinca na velikoj startup konferenciji Zagreb Connect.

Kako se prijaviti?

Prijave za Startup Factory traju do ponoći 12. rujna 2018. godine na web stranici startupfactory.zicer.hr. Prijaviti se mogu timovi ili startupovi registrirani u posljednjih 12 mjeseci koji razvijaju visokotehnološka rješenja i okupljaju 3 do 5 punoljetnih članova komplementarnih znanja. Prihvatljive su one prijave koje koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (ICT) ili ključne razvojne tehnologije (KET) svojom inovativnošću pridonose realizaciji područja definiranih Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3). Osim zdravlja i kvalitete života, energije i održivog okoliša, prometa i mobilnosti, sigurnosti te hrane i bio-ekonomije, u obzir ulaze i projekti koji razvijaju turizam, obrazovanje, lifestyle i fintech.

Sinergija Zagreb Connecta i Startup Factoryja

Kroz konferenciju Zagreb Connect, koju ove godine organiziramo po peti puta, startupovima pružamo mogućnost da svoje ideje i projekte predstave pred investitorima, ulagačkim institucijama i poslovnim anđelima. Novost je što ove godine direktno povezujemo naše najznačajnije startup projekte, Startup Factory i Zagreb Connect. Kroz intenzivan osmotjedni Startup Factory program timovi će razviti svoja inovativna rješenja koja će 5. prosinca predstaviti na Zagreb Connectu. Za pet najboljih timova osigurali smo 160.000 kn bespovratnih sredstava, a najbolji pitch konferencije osvojit će dodatnih 60.000 kn. Pozivam vas da se prijavite i sigurnim koracima, poput naših dosadašnjih Startup Factory i Zagreb Connect sudionika krenete u poduzetničke vode! – izjavila je Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

U vrlo uspješnom predakceleracijskom programu Startup Factory, kojeg smo pokrenuli prije tri godine, do sada je sudjelovao 21 startup. Od toga je njih 11 dobilo i potrebna početna financijska sredstva dodijeljena u sklopu programa kao pre-seed investiciju. Ove godine smo osigurali još veći fond koji ukupno iznosi 800.000 kuna, a bit će dodijeljen najboljim startupovima iz predakceleracijskog programa u sklopu finalne konferencije Zagreb Connect. Kroz program osiguravamo vrhunske međunarodne i domaće mentore, intenzivan osmotjedni akceleracijski program koji ima za cilj razvoj inovativne ideje do njene tržišne održivosti. Pozivam sve one koji imaju inovativnu poduzetničku ideju da okupe tim i prijave se na Startup Factory kako bi akcelerirali svoju inovativnu ideju do globalnog tržišta,- kaže Frane Šesnić, direktor ZICER-a i inicijator predakceleracijskog programa Startup Factory.

Prijavite se i uz podršku Grada Zagreba i ZICER-a i ostvarite uspjeh!