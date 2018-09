U našem klubu je uvijek dobra atmosfera i nema svađa. Često netko donese i kolače pa nam vole doći na sastanke i zastupnici drugih skupštinskih klubova. Nekima se toliko svidi kod nas da nam i ostanu – cinično je objasnio na društvenim mrežama jedan koalicijski partner Milana Bandića ogorčenim SDP-ovcima zašto ih je nedavno napustila jedna njihova uvažena drugarica.

Tamara Čubretović, koju su zagrebački SDP-ovci nedavno izabrali i za potpredsjednicu svoje gradske organizacije, što je Zagrepčanima manje važno, obnaša i dužnost gradske zastupnice što je građanima daleko bitnije i zanimljivije. Na prošlim izborima su je izabrali na koalicijskoj listi koja im je obećavala kako će prema Bandiću biti oporbena.

Naravno, radi se o zajedničkoj listi SDP-a i HNS-a na kojoj su crvene boje socijaldemokrata uglavnom predstavljali zaposlenici gradske uprave i Zagrebačkog holdinga. Dakle, ljudi koji su profesionalno podređeni i ovisni o Milanu Bandiću. Koliko su oporbeni kanili biti, mogli su informiraniji građani pretpostaviti već tada. Većina ih je to i predvidila pa je SDP od njih dobio nikada manje skupštinskih mandata u ovom stoljeću. I to malo mandata koje su dobili SDP-ovci polako gube jer je njihovim zastupnicima jednostavnije imati istog šefa i na poslu i u stranci. Prije Tamare Čubretović redove im je napustio i Radenko Tomić, još jedan zaposlenik Holdinga kojeg su političke aktivnosti ometale u napredovanju na poslu. Bandić tako polako, ali nezaustavljivo, okuplja novu skupštinsku većinu koja bi mu trebala omogućiti da manje ovisi o nezgodnim desničarima iz stranke Neovisni za Hrvatsku koji za svoj glas u predstavničkom tijelu glavnog grada traže ipak nešto više od povišice na radnom mjestu. Istovremeno Bandić do kraja ogoljuje svo siromaštvo ljudskog i moralnog potencijala svoje bivše stranke koja juriša u vlastitu propast. I to zasluženo. Bernardiću i njemu rijetkim preostalim odanim ljudima u Socijaldemokratskoj Partiji, spomenuta Čubretović bila je velika politička uzdanica i za nju su tvrdili kako je budućnost i novo lice te stranke. Kakva je to budućnost i kakvo je to lice, Čubretović nije mogla slikovitije pokazati nego prelaskom Milanu Bandiću u tjednu kada je on uputio ponižavajuću poruku svim ženama. Dobra žena je ona žena koja svima daje, poručio je u školskim klupama “gradonačelnik svih Hrvata”. Ne znamo kome je i što Čubretović sve dala, ali pouzdano znamo da je glas za kojeg je građanima tvrdila kako će biti protiv Bandića poklonila upravo Bandiću. Jer kod njega je dobra atmosfera i jedu se dobri kolači. To je njena cijena i njena sramota. Barem građani ovog grada za još jedno u nizu političkih razočaranja neće morati platiti preveliki ceh. Njen vjerojatni napredak u Holdingu i povećani koeficijent stvarno su sitnica na štetu koju im je ta nada i novo lice socijaldemokracije moglo napraviti u budućnosti. Ovo je još i jeftina lekcija. Barem im sada birači znaju koliko im predstavnice cijene feminizam i ravnopravnost žena. Čubretović je Bandićevu opasku prešutjela. Valjda nije mogla govoriti ustiju punih kolača. Šuti joj i bivši šef Davor Bernardić. Taj talentirani kadrovik trenutno ima previše briga oko vlastite fotelje. Pravi šef stranke čiji najistaknutiji članovi ne vide dalje od vlastite guzice. A građani ovog grada i ove zemlje mogu vjerovati još jedino u EU putovnice i neograničene radne vize.