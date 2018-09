Zbog rekonstrukcije rotora Remetinec, od ponedjeljka, 6. kolovoza obustavlja se tramvajski promet između Savskog mosta i Sopota, te se uvodi izvanredna autobusna linija 607 (Savski most – Sopot – Savski most).

Autobus linije 607 prometovat će trasom:

Savski most (parkiralište lijevo od početnog stajališta linije 110) – Studentski dom Stjepan Radić – Savski gaj – Trnsko – Velesajam – Muzej suvremene umjetnosti – Sopot (izlazno stajalište)

U povratku autobus će voziti trasom:

Središće (ulazno stajalište) – Sopot – Muzej suvremene umjetnosti – Velesajam – Trnsko – Savski gaj – Savski most (izlazno stajalište).

Izvanredna autobusna linija 607 koristit će uobičajena stajališta autobusnih linija 109 i 222.

Vozni red autobusne linije 607 pročitajte OVDJE.

Tramvajska linija 14 prometovat će skraćeno na trasi Mihaljevac – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Savski most, dok će tramvajska linija 7, također, voziti skraćeno na trasi Dubec – Kvaternikov trg – Autobusni kolodvor – Sopot.

Za vrijeme radova i autobusna linija 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom. Autobus će s Glavnog kolodvora voziti uobičajenom trasom do Ulice Joszefa Antalla gdje će skretati lijevo u Ulicu Radoslava Cimermana, a zatim desno na Aveniju Dubrovnik te preko rotora i Remetinečke ceste redovnom trasom do krajnjeg odredišta.

Privremeno se ukidaju autobusna stajališta Hipodrom i Stari Savski most, a uspostavlja se privremeno stajalište u Ulici Radoslava Cimermana kod kućnog broja 72a.

U povratku iz Laništa prema Glavnog kolodvoru autobus će voziti istom, izmijenjenom trasom, na kojoj će biti privremeno ukinuta autobusna stajališta Stari Savski most i Južna obala 4, a uspostavlja se privremeno stajalište na istočnom kolniku Ulice Radoslava Cimermana (Zagrebački velesajam).

Vozni red ostaje nepromijenjen.

Rekonstrukcija rotora, prema terminskim planovima, trajat će do početka 2020. godine. ZET će tijekom čitavog tog razdoblja organizirati javni prijevoz putnika prilagođavajući se privremenoj regulaciji prometa, ali uz osiguranu protočnost autobusnog prometa trasom Jadranski most – Jadranska avenija – dijelom Remetinečka cesta – Avenija Dubrovnik.

Podsjećamo kako zbog radova u Ulici kneza Branimira, tramvajske linije 2, 6 i 8 prometuju izmijenjenim trasama.