Vinart Grand Tasting je vinski festival s pozivnicom – iskusni poznavatelj vina Saša Špiranec i njegov tim i ove su godine odabrali vinare za koje smatraju da su predvodnici – na hrvatskom tržištu i svaki u svom cjenovnom razredu – kvalitetnog uzgoja grožđa i proizvodnje vrhunskih vina. Osim dva festivalska dana, uz već poznatu pop-up vinoteku s u kojoj je moguće kupiti vina koja će biti izložena i dvadesetak radionica, festival je ove godine obogaćen i za Vinart Petite Tasting na temu New Europe Terroirs na kojem su vinari iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Slovačke te Poljske predstavili svoja vina koja su posebna zbog jedinstvenih mikroklimatskih i pedoloških uvjeta u kojima su nastala. Špiranec je posebno naglasio da se većinom radi o vinarima koji su nepoznati, a njihova vina nedostupna hrvatskoj vinskoj publici.

No, mene su posebno – kao pravom štreberu pred sommelierski ispit – zaintrigirale tri radionice: dvije o autohtonim domaćim sortama – babiću i maraštini (rukatcu), te treća o vinogradarskom caru, njegovom veličanstvu rizlingu – kod nas nekako u drugom planu – koji se sjajno udomaćio na Plešivičkim obroncima.

O Babiću Ive Matošina sam se već raspisao, više puta probao Testament, Baraku Gracina i Prgina, no sada je na stolu bilo čak 9 pomno odabranih, većinom vrhunskih babića u izboru vrsne poznavateljice vinske kapljice ali i vinograda u Primoštenskom i Šibenskom vinogorju – Martine Miličević. Martina je pokušala predstaviti šaroliku stilsku lepezu vina iste sorte, ali s različitih mikrolokacija i u tome uspjela! Babići koji su dugo vremena nosili epitet „vina koje obećava“ od ove su radionice znakovitog naziva „Babić – novo vrijeme“, što se mene tiče prešli u viši rang natjecanja, prvenstveno zbog iznimne kvalitete i već spomenute raznolikosti terroira na zapravo vrlo malom prostoru.

Poseban je gušt kad vinske tajne donedavno zanemarene sorte otkriva vinoljupka koja ne skriva svoju ljubav prema najčešće rubinski do granatno crveno obojenog nektara koji nastaje od grožđa uzgojenog na većinom zemljom škrtim terasastim džepovima u blizini mora. Na takvim položajima čokoti su redovito malih prinosa, ali trudom vinogradara iznimne kvalitete pa je za očekivati da će i vino biti, u najmanju ruku vrlo kvalitetno. No, iznenadili su me i neki drugi položaji za koja nisam ni slutio da skrivaju bobice s velikim potencijalom da postanu vrhunska vina.

No, dosta općenitih hvalospjeva – evo kako je glasovao žiri mojih organoleptičkih osjetila…

Martina je za početak odabrala Babić vodičke vinarije koju vodi mladi Nikola Birin, tridesetdvogodišnji vinogradar i vinar koji već desetak godina uz babić proizvodi vrlo dobra vina i od debita i maraštine, a uzgajaju i plavinu te lasinu. Diplomirani agronom koji je dvije godine stjecao znanje uz Vladu Krauthakera na otprilike 2 hektara u vodičkom zaleđu ubere oko 20 tona grožđa, a ostatak po potrebi otkupljuje od lokalnih vinogradara. Vinarija ima kapacitet oko 70.000 litara, a trenutno proizvode oko 15.000 litara. Birin Babić je prilično taničan, kremast, s voćnim notama mirisnih bobica, čak i suhih grožđica s blago kiselkastim završetkom.

U Dubravi pored Šibenika nalazi se obiteljska vinarija Rak koja već gotovo šezdeset godina osim suhog vina od babića radi i zanimljiv opolo te maraštinu. Sva se vina uz dobre zalogaje domaće hrane koju pripremaju majka Marina i snaha Petra mogu probati u kušaonici pored podruma u kojem se Rakov Babić čuva u hrastovim bačvama po nekoliko godina. Fino uravnotežen, snažan i gust Babić Rak kojem su posvećeni otac Rade i sinovi Andro i Ante specifičnih je aroma tamnog bobičastog voća, posebice višnje maraske i umjerenih je tanina i kiselina a izraženijih alkohola. Pažljivo školovano, užitno terroir vino vrlo je pitko i zaista zove na još pa nije čudo da ga možete naći i na vinskoj karti Michelinovom zvjezdicom ovjenčanom restoranu Pelegerini.

Babić u butelji s etiketom na kojoj ponosno stoji pivac, simbol obiteljske loze po kojem je ova obitelj Prgin poznata u kraju proizveden je od grožđa iz vinograda na Bucavcu, jednom od najljepših i najpoznatijih položaja u šibenskom kraju. Osim po zaštitnom znaku vinarije, vinarija Prgin se razlikuje od drugih i po drugačijem obliku uzgoja: dok je većina drugih loza na Bucavcu ostavljena grmoliko tik do zemlje, zagrebački zet, inače učitelj povijesti Domagoj Horvat koji brine o vinogradu i vinima podigao je trsove desetak centimetara od tla s drvenim kolčićima. Sama vinarija se nalazi u Primoštenu, a u planu je novi, veći podrum u primoštenskom zaleđu. Babić kojeg čuvaju pijetlove kandže iz mladog je vinograda, svjetlije boje od uobičajene rubinski do granatno crvene. Čvrstih tanina, elegantan, mineralan i žustrijih kiselina skladno je zaokružen aromom višnje i definitivno ima potencijala za čuvanje još nekoliko godina.

Timbar je naziv etikete pod kojom malenog crnog diva – kako tepaju babiću – u svoje boce puni Filip Karlo Baraka, mladi vinar kojem babić nije u prvom planu, već kupaže od plavine i cabernet sauvignona ili merlota, odnosno cabernet sauvignona i merlota. Grožđe za babić dolazi s još jednog veličanstvenog položaja – Jadrtovca, s druge strane Šibenika na putu prema Primoštenu. Kao što uho razlikuje tonove iste visine, jačine i boje, tako i nepce reagira na ovaj vinski timbar: suho i svježe, tanično i prilično toplo vino skriva začine, vaniliju, drvo i kokos koji zahtijevaju malo više vremena i rotiranja rubinski crvene tekućine u čaši. Slasni, vrlo koncentrirani crnjak još je jedan u nizu koji su spremni za dugotrajno odmaranje na tamnom i hladnom mjestu.

S istog položaja kao i Baraka enolog Juraj Sladić koji upravlja vinarijom u ime švedskog investicijskog fonda bere grožđe za atraktivni Testament, svježe i zaokruženo vino koje na prvu osvaja suhom šljivom, višnjom i borovnicama, posebice ako ga kušate na svježem zraku u kušaonici romantično smještenoj između brežuljaka Jadrtovca. Blagodati klime i krševitog tla još više dolaze do izražaja kroz potpuno ekološku proizvodnju vina koja Testamentu dodatno naglašava kompleksnost i bogatstvo okusa i mirisa crnog bobičastog voća. Izraženi i čvrsti tanini usklađeni su s alkoholima i kiselinama, koji, po svemu sudeći, neće izblijediti bar još desetak godina.

Babić Ive Matošina iz vinograda u okolici Primoštena još je mlad, jakih voćnih aroma i strpljiviji će sigurno biti nagrađeni sjajnim vinom ako ga uspiju sačuvati još nekoliko godina. Za one koji žele znati malo više – potražite jedan od starijih tekstova…

Sedmi je po redu bio Babić intrigantnog naziva Templar. Dolazi iz Pirovca u kojem su vitezovi vjere ostavili dubok trag u proizvodnji crvenih vina jer predaja kaže da im je gustoća i punina njegove boje bila izravna veza s Kristovom krvlju. Obitelj Livaić već je nekoliko generacija posvećena vinogradarstvu i vinarstvu, a danas na oko 4 hektara braća Davor i Tomislav uzgajaju osim babića i plavinu, debit i maraštinu. Oko marketinga i prodaje se brine sestra Anja koja njihova pitka, slatka i prilično tanična vina uspješno distribuira po vinskim kartama restorana. Rogač i suha smokva, uz začine i drugo suho voće obogaćuju ovo vino srednjeg tijela, prekrasne rubinske boje s ljubičastim odsjajem, a svježina jasno govori da i Templar može poživjeti još nekoliko godina u boci.

Na kraju, na red su došla dva Babića Lea Gracina, vinara i konzultanta enologa iz Primoštena od kojeg su i neki od gore spomenutih zaljubljenika u babić ponešto naučili. I Gracin ima vinograde na Bucavcu, pa je bilo zanimljivo usporediti njegove uratke s onima vinarije Prgin. Do prije koju godinu su vina s njegovim prezimenom na tržište izlazila pod brendom Suha punta, istoimene vinarije koju je dijelio s još dvojicom partnera pa predstavljeno vino iz 2010. nosi ime Tirada. Kompleksno vino, s nešto manje izraženim kiselinama u odnosu na Prgina, izražene mineralnosti i s puno višnje i mediteranskih začina. I nakon gotovo deset godina, vino je još uvijek živo, užitno i punog tijela. Mlađi Gracinov babić poprilično je taničan, svjež i pitak. I za njega vrijedi da njegovo vrijeme tek dolazi!

Babiće se preporučuje poslužiti na malo nižoj temperaturi od sobne kako bi do izražaja došla njegova svježina, a najbolje ga je sljubiti uz meso na žaru, začinjenu hranu, divljač ili aromatični ovčji sir.

Na radionici su predstavljena vina: Birin Babić 2017., Rak Babić 2016., Prgin Babić 2016., Baraka Timbar 2016., Testament Babić 2016., Matošin Babić 2016., Livaić Templar 2016., Gracin Tirada 2010., Gracin Babić 2016.