Poštovani gradonačelniče,

moje je mišljenje da ste Vi potpuno ludi. Nemojte se uvrijediti na taj izraz, nije mi namjera da Vas vrijeđam. Za djecu, kad naprave neku glupost , roditelji kažu “Vi ste potpuno ludi, što ste to napravili”.

Radi se o “Gradu u gradu”, sami ste danas (14.3.2019.) na TV rekli da to nećemo više zvati Manhattan. Vi niste dovoljno obrazovani za donošenje takve odluke, a Vaši suradnici Vam se ne usude proturječiti. Zagreb je nastajao 1000 godina, a Dubai i svi ti Emiati su se razvili u 60-ak godina. Dakle, tko bi od koga trebao učiti, Zagreb od Dubaia ili Dubai od Zagreba ? Povijest je učiteljica života, a tradicija i kontinuitet razvoja garancija kvalitete i ljepote življenja.

Nema nikakvog razloga da se Zagreb razvija brzinom Dubaia. Mi se moramo razvijati polagano, prema našim mogućnostima i na naš način. Da je na prostoru “Grada u gradu” trebalo izgraditi takve gustoće koje se očito planiraju u suradnji sa stranim investitorima, to bi odavno ustanovili i naši planeri. Nije GUP kao plan bezvezan dokument koji svatko može mijenjati kad hoće i kako hoće. Grad Zagreb ima svoju ravnotežu, svoju centralnu os i svoja krila, istočno i zapadno. Tako je tekao i razvoj, otprilike proporcionalno na obje strane. Glavni zadatak razvoja Zagreba je nastavak tog ravnovjesja, konkretnije popunjavanje lokacija na području grada koje su ostale preskočene i zanemarene. Pomislite samo na prostor Gredelja, Zagrebačke klaonice, periferije oko zgrade Hrvatske radiotelevizije, Paromlina, bolnice u Blatu i mnogo drugih. Najprije to treba sanirati i privesti svrsi. Velika greška je bio neplanski razvoj i izgradnja Radničke ceste. Na krivom mjestu se izgradilo ono što je trebalo biti u zagrebačkoj osi, Aveniji Većeslava Holjevca. Tad bi imali pravi ulaz u grad s juga, dostojan Zagreba. Jelkovec je također jedna od nesretnih krivih odluka. To je izgradnja na livadi, umjesto da su se sve te zgrade pravilno raspodjelile po području izgrađenog Zagreba, od Španskog do Dupca. Na tom području ima još toliko mjesta, da je bilo nepotrebno ići tako daleko.

Ako ste toliko uvjereni u Vašu viziju, zašto ne organizirate nekoliko tribina po cijelom gradu da se stanovnici mogu upoznati s idejom Grada u gradu , dobiti potrebna obrazloženja i dati svoja mišljenja. Ako je sve tako čisto i pošteno, da li se nečega bojite kad tu ideju niste podijelili s građanima, već samo “von oben” i lakonski dali kratku izjavu što planirate. Još jednom Vam napominjem da se Vaši suradnici ne usuđuju izreći svoje mišljenje, jer su kukavice i dobro uhljebljeni.

Predlažem, u svoje osobno ime, da Vaše službe kroz mjesec dana pripreme materijal o “Gradu u gradu” koji bi se mogao prikazati na raznim tribinama i skupovima građana. Pa možda i referendum o tom vrlo važnom pitanju. Vi ćete otići, kako sami kažete, započeti ali ne i dočekati kraj te Vaše vizije ( ja još manje jer sam puno stariji od Vas) i, vjerujte mi da bi bili sretniji kad bi Vašu viziju podržala većina građana grada Zagreba. Tad bi bili sigurni da ste u pravu, da Vas građani, koje toliko volite, podržavaju i mirno bi Vas Bog mogao pozvati k sebi, kako sami kažete.

S poštovanjem

Boško Budisavljević, arhitekt i urbanist