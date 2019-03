Gradonačelnik Milan Bandić sklopio je ugovor u ime Grada Zagreba sa tvrtkom Euro Gastro festival o suradnji na organizaciji projekta Zagreb fashion destination 2019 koji će se održati 8. i 9. travnja.

Za suradnju na dvodnevnoj modnoj reviji koju drugu godinu zaredom organizira jedna od tvrtki Tončija Šundova, vlasnika lokalne splitske televizije Kanal 5, iz gradskog proračuna će biti izdvojeno 150 tisuća kuna.

-Zagreb Fashion Destination u svom prvom izdanju se pokazao kao vrlo uspješan gospodarski i medijski projekt koji je kvalitetno predstavio hrvatsku tekstilnu proizvodnju, domaći proizvod poduzetnika i obrtnika, mladih modnih dizajnera iz Zagreba i cijele Hrvatske te dijelom iz regije. I ovaj put će poduzetnici i obrtnici imati mogućnost prikazati svoje najnovije proizvode i modne kolekcije koje predstavljaju ili utječu na modne trendove tekuće i nadolazeće sezone – piše u obrazloženju Bandićeve odluke.

Svestrani Tonči Šundov festival sličnog imena organizira i u Splitu pod nazivom Split fashion destination. No, u njegovom gradu je taj projekt poduprla Turistička zajednica grada Splita sa dosta manje novaca nego što ih je dobio u glavnom gradu. Na jugu su modnu reviju nagradili sa svega 20 tisuća kuna.

Direktor i voditelj lokalne splitske televizije u turizam i organizaciju različitih manifestacija uključio se tek prije par godina, ali je njegov prvi projekt izazvao dosta kontroverzi i sporova s gradskom upravom Splita. Naime, on je gradski prostor koji mu je dodijeljen za njegovu televiziju i još nekoliko tvrtki kojima je on jedini vlasnik i direktor iznajmio sam sebi ( odnosno jednoj od novosnovanih tvrtki) i u njemu uredio hostel iako za to nije imao dozvolu. Zbog toga je ušao i u spor s gradskom upravom koje su mu poslale inspekcije, ali tek nakon što su o tome izvijestili tamošnji lokalni mediji i nakon završetka turističke sezone u kojem je njegov hostel proradio.

Šundov je na prozivke odgovorao da neće njemu “gradonačelnik određivati što će on raditi“.

A gradonačelnk koji voli svakome određivati što će raditi je kod Šundova gostovao kada se neuspješno natjecao za “gradonačelnika Hrvatske”.