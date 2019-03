Ministarstvo branitelja RH kao inicijator i HDLU kao provoditelj (?!) predložili su članove ocjenjivačkog suda za podizanje “Spomen-obilježja žrtvama svih totalitarnih režima Drugog svjetskog rata i posljeratnog razdoblja”.

Ocjenjivački sud čine:

Kristian Kožul, akademski kipar

Željko Marciuš, povjesničar umjetnosti

Ivona Paltrinieri, Ministarstvo hrvatskih branitelja

Krešimir Rogina, dipl.ing. arhitekture

akademik Đuro Seder, akademski slikar

Stjepan Sučić, Ministarstvo hrvatskih branitelja

Željko Tomić, član Vladinog Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

Prema propozicijama natječaja ne mogu sudjelovati, ali svejedno mogu predložiti umjetnicima i Ocjenjivačkom sudu da se osvrnu oko sebe i ozbiljno procijene što oni to zapravo rade. Kakav to zajednički spomenik svim žrtvama i kojih to totalitarnih režima te na kojim će to grobljima biti postavljen taj jedinstveni spomenik. Notorno je pitanje, ali ga treba ponavljati: mogu li se politički izjednačiti svi stradali i koji je povod da to učinimo? Jesu li provoditelji konzultirali širu javnost i dobili podršku za amalgamiranje žrtava rata. Ili bolje, zašto kao društvo nemamo snage imenovati počinitelje zločina bez obzira na kojoj su strani u ratu bili i potom rasterečeno zakoračiti u 21. stoljeće (ups! pa već smo 20 godina u njemu!). Ovako skrivanje iza “svih totalitarizama” nije ništa drugo nego korak do rekreacije zla.

Ipak, evo mog prijedloga Ocjenjivačkom sudu. Dakle, ponavljam, osvrnite se oko sebe i prebrojite koliko je obilježja žrtvama iz Drugog svjetskog rata srušeno proteklih 25 godina, i hoće li natječaj memorirati i njih? A među njima jedan je za koji bi se svi koji tako žarko žele ispraviti povijesne nepravde trebali žestoko zalagati i čija bi rekonstrukcija trebala biti prava gesta zrelog društva. Radi se o Bakićevom spomeniku u Kamenskoj podignutog u čast naroda Slavonije (stradalom od nacista i ustaša u drugom ratu). Simbolička, ali prije svega umjetnička vrijednost nadilazila je i još će dugo nadilaziti ove i ovakve politički nezrele i povijesno revizionističke natječaje.

Tihomir Milovac, muzejski savjetnik, voditelj Eksperimentalno-istraživačkog odjela MSU