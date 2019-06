Džabe ih je skupljao. Šteta svake lipe koju je za njih izdvojio. Ne vrijede ni papira na kojem su izmišljena njihova radna mjesta. Tako mora da ovoga jutra razmišlja gradonačelnik Zagreba o svim žetončićima koje je proteklih godinu dana tako marljivo skupljao.

Lista “sposobnih, a ne podobnih” dobila je na europskim izborima i u Zagrebu manje glasova i od svih svojih političkih oponenata u Gradskoj skupštini. Istih onih kojima se Milan Bandić nerijetko ruga kako oni o politici od njega mogu samo učiti.

I teško je sporiti da je Bandić doktor političkih znanosti kada su u pitanju lokalni izbori. No, čim zakorači izvan Zagreba nesuđeni gradonačelnik Hrvatske bilježi samo neuspjehe. I to grandiozne. Koliko je nadmoćan na lokalnim izborima toliko je nemoćan na hrvatskim i europskim izborima. Ne pomaže mu ti ni Bog ni treća sreća.

Više je bilo u Hrvatskoj na izborima za EU parlament i nevažećih glasova nego što je ih je dobila Bandićeva lista. Dakle, u Hrvatskoj ima više ljudi koji ne znaju ni listić ispuniti nego što bi ih dali njegovoj listi.

Bandić je jedino uspio na ovim izborima potpuno obezvrijediti sve titule doktora. Birači uopće nisu honorirali njegov trud da na jednoj političkoj listi istakne što više doktorata iz različitih znanosti.

Birači kojima su se ironično rugali sa svojim predizbornim sloganom, na kraju su se narugali sa njima. Iz svih prof. dr. sc. titula prepoznali su podobna, a ne sposobna imena i prezimena.

Iako, budimo realni, ovaj rezultat na izborima više govori o ljudima kojima se Bandić posljednjih godina okružio nego što govori o njemu. Ni u svojim najlošijim političkim trenutcima Milan nije osvajao toliko malo glasova koliko su dobili ljudi koje je istaknuo na ovim izborima. On se nije niti kandidirao, ali se u kampanji od svih njih najviše naradio i potrošio. Da bi samo shvatio kako njihova imena i ugled pomažu na izborima njemu, ali odmažu njima.

Koliko god je njemu pomagalo što ga je na izborima za gradonačelnika podupirala lista sastavljena od doktora znanosti, toliko je, ako ne i više, tim istim doktorima odmagalo što ih je na izborima on podupirao.

Birači izgleda honoriraju nečiju sposobnost da kupuje ili okuplja, ali ne cijene ničiju volju da budu okupljeni ili kupljeni.

Kralju populizma to vjerojatno nije novo političko otkriće, ali mora da se i on sam sinoć iznenadio kada je spoznao koliko je lošu i lijenu ekipu oko sebe okupio.

I to ne samo na listi, nego i u stranci. Na izborima s malom izlaznošću do izražaja najviše dolazi stranačka infrastuktura i terenski kapitalci. Gdje su Bandiću ljudi koji mogu do birališta “privesti” stotinjak svojih prijatelja i kolega? Ili s obzirom kako su na jučerašnjim izborima prošli, gdje su Bandiću u stranci bili ljudi koji ikoga osim sebe na biračka mjesta mogu dovući? Zašto im je izmišljao radna mjesta po Gradskoj upravi i Holdingu?

Možda odgovor na ta pitanja opet treba potražiti u sastavu liste koji je ponudio i njima, a ne samo biračima. Od 12 mjesta, samo je jedno pripalo i formalnoj članici njegove stranke. Ostali su se vjerojatno zapitali kakve koristi od glasanja za tu listu oni imaju? Jer, ako je ijedna stranka u Hrvatskoj čisto interesna, lišena bilo kakve ideologije, onda je to 365 Stranka rada i solidarnosti.

Nema tog spin doktora koji može i najnaivnijeg birača uvjeriti kako je vozač tramvaja spreman donirati i sekundu svog vremena, a kamoli trideset tisuća kuna, ne bi li bogatu udovicu ili bivšeg naftaša poslao na dobro plaćeno mjesto u Europskom parlamentu. U Bandićevu stranku i na njegovu listu ulazi se samo radi osobnog probitka. Ne tuđeg ili općeg.

Ako je Bandić htio provjeriti spremnost svojih stranačkih drugova da ipak nešto učine i za njega jer je do dobrog rezultata ove liste njemu osobno bilo stalo, sada je vidio da je ta spremnost nikakva.

I valjda je shvatio jučer, ako već nije shvatio i prije, da on s takvom strankom nema što tražiti ni na jednim izborima izvan Zagreba. Članovi njegove stranke imaju samo jedan motiv za političko djelovanje. Osobna korist je njihova jedina politička legitimacija. A koristi oni imaju samo ako je Bandić gradonačelnik Zagreba.

I zato će njegovi politički protivnici opet napraviti veliku grešku ako iz ovih izbora izvlače ikakve zaključke ili prognoze za iduće lokalne izbore ( što neki već slavodobitno čine). Nemala stranačka mašinerija Milana Bandića koja je ove nedjelje potpuno zakazala bit će puno moćnija i aktivnija jedne druge svibanjske nedjelje.

Dat će oni te nedjelje sve od sebe – ne radi svoga šefa ili svoje stranke nego radi svojih poslova i radnih mjesta. Tko god bude u Zagrebu pokušao detronizirati Milana Bandića, imat će protiv sebe tisuće sebičnih, angažiranih i motiviranih ljudi. Što im je društveni ugled u Hrvatskoj manji, to će im želja za opstanak u Zagrebu biti veća.

Možda je to Bandiću i bio pravi cilj na ovim izborima. Ne pobijediti, nego pokazati svojim ljudima gdje im je mjesto. Ako je netko od njih i imao ugled, obezvrijediti ga. Ako su nekada i bili svoji ljudi, da ih pretvori u obične žetončiće.

Ako mu je cilj bio samo devalvirati svaku društvenu i političku vrijednost svih svojih suradnika, onda je Milan Bandić najveći pobjednik ovih izbora.